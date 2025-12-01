РУС
Членство Украины в НАТО
1 992 25

Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN

Членство Украины в НАТО под вопросом

Украина рискует потерять перспективу вступления в НАТО после ряда договоренностей, достигнутых между отдельными странами-членами Альянса и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Переговоры Украины и США

Источник, непосредственно знакомый с переговорами во Флориде, в которых приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил CNN, что интенсивные переговоры были "шагом вперед" и "основывались на прогрессе в Женеве", где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждения предложений США по прекращению российской войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подтвердил предстоящую встречу Виткоффа с Путиным

"Было бы очень преждевременно говорить, что мы здесь все завершили, поскольку многое еще предстоит сделать", - утверждают источники.

"Но встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены", - добавил источник, намекая, что в некоторых сферах, вероятно, достигнут предварительный прогресс.

Членство Украины в НАТО

Сообщается также, что одной из самых спорных частей первоначального мирного плана США было требование, чтобы Украина формально отказалась от намерений присоединиться к НАТО.

По данным CNN, делегации Украины и США обсуждали возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено присоединиться к возглавляемому США западному военному альянсу из-за договоренностей, которые будут согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - утверждает источник канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

"Но если Соединенные Штаты будут договариваться о чем-то с Россией на двустороннем уровне, или если Россия захочет получить какие-то гарантии от НАТО на многостороннем уровне, то это - не привлечение Украины к процессу принятия решений", - добавил источник.

Читайте также: Встреча делегаций Украины и США продолжится после перерыва, - СМИ (обновлено)

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан

НАТО (10520) членство в НАТО (1570) переговоры с Россией (1389)
+12
Чесно? - це єдине на що можна погодитись. НЕ ВІРЮ В НАТО. Вони дрони над Польщею, Румунією, Німеччиною, Швецією і Голандією не збивають

І Я ВПЕВНЕНИЙ - зайди війська до Естонії почались би переговори де Трамп би почав заливати що Естонія ісконно русская земля
показать весь комментарий
01.12.2025 10:19 Ответить
+8
Три під×уйловських під@ра - трамп, орбан та фіцо остаточно зробили імпотентом і без того кволу НАТО.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:18 Ответить
+6
Задача зе з самого початку була така поставлена така! Ні НАТО!
показать весь комментарий
01.12.2025 10:16 Ответить
Задача зе з самого початку була така поставлена така! Ні НАТО!
показать весь комментарий
01.12.2025 10:16 Ответить
я помню,как епнутая Витренко,вопила Ни НАТО.со своими епнутыми бабками.а партия Кравчука Суркиса?"Скажи НАТО не ТАК".и на кого обижаемся?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:50 Ответить
Три під×уйловських під@ра - трамп, орбан та фіцо остаточно зробили імпотентом і без того кволу НАТО.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:18 Ответить
Закладена при створенні згубна вимога консенсусу у перспективі робить будь- який численний союз мертвонародженим.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:21 Ответить
Чесно? - це єдине на що можна погодитись. НЕ ВІРЮ В НАТО. Вони дрони над Польщею, Румунією, Німеччиною, Швецією і Голандією не збивають

І Я ВПЕВНЕНИЙ - зайди війська до Естонії почались би переговори де Трамп би почав заливати що Естонія ісконно русская земля
показать весь комментарий
01.12.2025 10:19 Ответить
Україні можуть закрити шлях( ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ АНАЛОГІЧНИХ ТИМ .ЯКІ МАЮТЬ КРАЇНИ НАТО ) до НАТО через домовленості США,(З РАШИСТСЬКОЮ ТА членів Альянсу та Росії, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ В СВОЮ ЧЕРГУ МАЙБУТНЮ ПОВНУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ РАШИСТОМ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ .ЯК ТАКИХ- CNN
показать весь комментарий
01.12.2025 10:19 Ответить
тоді верніть ЯО... І КОРДОНИ ДО 1991р ... корисні ідіоти , таким чином ЄС підпише собі вирок ...китай цього чекає !!!...
показать весь комментарий
01.12.2025 10:19 Ответить
Перспективи вступу до НАТО не було з самого початку. Ще в 2015 році генсек НАТО Столтенберга пояснював це Порошенку, а в 2021 байден зеленському - вступ неможливий. Приєднатися до НАТО можна буде років через 80, так як це зробила Фінляндія після невигідного мирного договору з СРСР в 1944 році
показать весь комментарий
01.12.2025 10:21 Ответить
"Україна ризикує втратити перспективу вступу до НАТО")))))
показать весь комментарий
01.12.2025 10:24 Ответить
Україна має можливість запропонувати свій варіант: або вс туп до ГАТО, або відновлення ядерного арсеналу зброї. А там нехай ці шмаркачі вирішують, що їм більше до подоби
показать весь комментарий
01.12.2025 10:29 Ответить
Можна подумати, що до цієї пори шлях до нато був відкритий. Нахрена тільки Україна записала те нато в конституцію
показать весь комментарий
01.12.2025 10:38 Ответить
Тому в України немає іншого виходу як знову мати ЯЗ, та найсильнішу армію в Європі.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:41 Ответить
Украинская экономика не вывезет. Она и сейчас не вывозит.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:46 Ответить
А північнокорейська вивозіт?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:51 Ответить
А у них сильная армия? Армия стоит денег. Деньги берутся из экономики. Когда твоя экономика ничего из себя не представляет, то все рассуждения о сильной армии это сказки.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:01 Ответить
А твоя економіка як? Ти багато податків сплатив(ла)?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:08 Ответить
Твои рассуждения о сильной армии это сказки для дебилов. И от меня это не зависит.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:09 Ответить
Без НАТО все эти переговоры это пусканье пыли в глаза. НАТО это минимум для Украины.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:47 Ответить
Оце то млять напереговарювались. Всю історію України перекреслили. Про що тоды домовленості? Про повну капітуляцію? Суки
показать весь комментарий
01.12.2025 10:49 Ответить
Українці зробили карго-культ із НАТО.

30 років шукаєм халяву, що НАТО буде нас захищати, ЄС буде нас дотувати.

Ніхто не візьме нас в НАТО, хватить фантазувати, наші дипломати як маленькі діти вірять в чудеса.

Тим більше ультра-праві виграють вибори в Європі скоро, розвалять НАТО.

Всі розмови про вступ України до НАТО пуста трата часу, для чого наша дипломатія взагалі цим займається, важко зрозуміти.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:56 Ответить
Украинцы как раз не хотели в НАТО до совсем недавно. Они гордились какие они независимые.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:02 Ответить
Типу Україні можна було вступити в те лайно НАТО раніше ніж закінчиться термін перебування при владі банди трампістів. Досить цитувати різноманітну маячню.
показать весь комментарий
01.12.2025 10:58 Ответить
Не звертайте уваги на ці танці з бубном вокруг НАТО. Кремлівська гнида неодмінно кинеться на Сувальдский коридор в якому і помре міф про НАТО. Європа в військовому плані після цього повністю переформатується. Ну хто вірить у те що іспанці, португальці, італьянці, греки або угорці будуть воювати за Прибалтику або Польшу?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:01 Ответить
НАТО - найменше, що треба відстоювати зараз Україні...
показать весь комментарий
01.12.2025 11:04 Ответить
 
 