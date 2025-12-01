Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN
Украина рискует потерять перспективу вступления в НАТО после ряда договоренностей, достигнутых между отдельными странами-членами Альянса и Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Переговоры Украины и США
Источник, непосредственно знакомый с переговорами во Флориде, в которых приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил CNN, что интенсивные переговоры были "шагом вперед" и "основывались на прогрессе в Женеве", где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждения предложений США по прекращению российской войны в Украине.
"Было бы очень преждевременно говорить, что мы здесь все завершили, поскольку многое еще предстоит сделать", - утверждают источники.
"Но встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены", - добавил источник, намекая, что в некоторых сферах, вероятно, достигнут предварительный прогресс.
Членство Украины в НАТО
Сообщается также, что одной из самых спорных частей первоначального мирного плана США было требование, чтобы Украина формально отказалась от намерений присоединиться к НАТО.
По данным CNN, делегации Украины и США обсуждали возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено присоединиться к возглавляемому США западному военному альянсу из-за договоренностей, которые будут согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.
"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - утверждает источник канала.
"Но если Соединенные Штаты будут договариваться о чем-то с Россией на двустороннем уровне, или если Россия захочет получить какие-то гарантии от НАТО на многостороннем уровне, то это - не привлечение Украины к процессу принятия решений", - добавил источник.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Я ВПЕВНЕНИЙ - зайди війська до Естонії почались би переговори де Трамп би почав заливати що Естонія ісконно русская земля
30 років шукаєм халяву, що НАТО буде нас захищати, ЄС буде нас дотувати.
Ніхто не візьме нас в НАТО, хватить фантазувати, наші дипломати як маленькі діти вірять в чудеса.
Тим більше ультра-праві виграють вибори в Європі скоро, розвалять НАТО.
Всі розмови про вступ України до НАТО пуста трата часу, для чого наша дипломатія взагалі цим займається, важко зрозуміти.
лайноНАТО раніше ніж закінчиться термін перебування при владі банди трампістів. Досить цитувати різноманітну маячню.