Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN

Украина рискует потерять перспективу вступления в НАТО после ряда договоренностей, достигнутых между отдельными странами-членами Альянса и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры Украины и США

Источник, непосредственно знакомый с переговорами во Флориде, в которых приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил CNN, что интенсивные переговоры были "шагом вперед" и "основывались на прогрессе в Женеве", где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждения предложений США по прекращению российской войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подтвердил предстоящую встречу Виткоффа с Путиным

"Было бы очень преждевременно говорить, что мы здесь все завершили, поскольку многое еще предстоит сделать", - утверждают источники.

"Но встреча была очень сосредоточенной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений были подробно обсуждены", - добавил источник, намекая, что в некоторых сферах, вероятно, достигнут предварительный прогресс.

Членство Украины в НАТО

Сообщается также, что одной из самых спорных частей первоначального мирного плана США было требование, чтобы Украина формально отказалась от намерений присоединиться к НАТО.

По данным CNN, делегации Украины и США обсуждали возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено присоединиться к возглавляемому США западному военному альянсу из-за договоренностей, которые будут согласованы непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказаться от этого стремления", - утверждает источник канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

"Но если Соединенные Штаты будут договариваться о чем-то с Россией на двустороннем уровне, или если Россия захочет получить какие-то гарантии от НАТО на многостороннем уровне, то это - не привлечение Украины к процессу принятия решений", - добавил источник.

Читайте также: Встреча делегаций Украины и США продолжится после перерыва, - СМИ (обновлено)

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан