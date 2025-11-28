РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12520 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Роль Турции в мирных переговорах Мирный процесс
2 532 10

Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан

Хакан Фидан

На фоне активных переговоров о прекращении войны России против Украины Турция проводит консультации с обеими сторонами и готова предоставить платформу для прямых переговоров.

Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Берлине после встречи с немецким коллегой Йоганном Вадефулем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры с РФ

"Мы провели подробный обмен мнениями, в частности по Украине. Мы в целом едины в этом вопросе. Быстрое установление мира, приемлемого для обеих сторон, стало гуманитарным и стратегическим императивом. Мы продолжим нашу конструктивную работу по этому вопросу", - сказал Фидан.

Турецкий министр сообщил о контактах с украинской и российской стороной по достижению мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль, Уиткофф и Фидан обсудили войну в Украине: Атаки на энергетику должны немедленно прекратиться

Турция как площадка для прямых переговоров

"Я рассказал о работе, которую мы проводили по этому вопросу в последнее время, в частности о визите господина (президента Украины) Зеленского в Анкару. Также, как известно, господин Нарышкин (глава Службы внешней разведки РФ - ред.) был вчера в Анкаре. Нам передали видение российской стороны по поводу соглашения. Есть обновления по этому вопросу. Также были проведены переговоры с украинской стороной", - сказал Фидан, подчеркнув необходимость достичь мира и прекращения огня "как можно скорее".

Министр в очередной раз заявил о готовности страны предоставить площадку для прямых встреч и переговоров Украины и России в Стамбуле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан - Путину: Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров

Автор: 

россия (98180) Турция (3568) переговоры с Россией (1384) Фидан Хакан (70) война в Украине (7037)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Теж мені новина)))) Ми ці хотілки знаємо з 2022 року

- визнання територій - а по факту зникнення міжнародного права
- російська мова - а по факту зникнення української нації
- скорочення армії - а по факту полегшення другого удару

і тд і тд
показать весь комментарий
28.11.2025 16:27 Ответить
+6
Мирні угоди України з путіним вже неактуальні. Якщо США визнає окуповані території та Крим як територію росії, мирна угода непотрібна. Україна буде воювати до звільнення всіх територій.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:28 Ответить
+5
Ніякої війни ***** не буде закінчувати. Поки йде війна ***** живий. Це вже всім зрозуміло. Він буде і далі водити за ніс толерастний захід.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очі не випали?
показать весь комментарий
28.11.2025 16:26 Ответить
Теж мені новина)))) Ми ці хотілки знаємо з 2022 року

- визнання територій - а по факту зникнення міжнародного права
- російська мова - а по факту зникнення української нації
- скорочення армії - а по факту полегшення другого удару

і тд і тд
показать весь комментарий
28.11.2025 16:27 Ответить
Мирні угоди України з путіним вже неактуальні. Якщо США визнає окуповані території та Крим як територію росії, мирна угода непотрібна. Україна буде воювати до звільнення всіх територій.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:28 Ответить
Ні про що.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:30 Ответить
Ніякої війни ***** не буде закінчувати. Поки йде війна ***** живий. Це вже всім зрозуміло. Він буде і далі водити за ніс толерастний захід.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:30 Ответить
а парагвай отримав від кацапії бачення?
показать весь комментарий
28.11.2025 16:31 Ответить
Ну от про що це? "Бачення" вони отримали. Радість яка....11 років агресії кацапстану проти України.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:39 Ответить
Бачення?
Да на россии ни в жисть не догадаются
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Вы все недовольны ,что я пишу по- русски
А вы хоть когда- нибудь задумывались
Что ЦЕНЗОР читают на россии ?
Читают сотни тысяч россиян
Которые хотят знать правду
И именно мои комменты россиянам понятны
Они из моих комментов узнают правду о своей ***... стране
А уж как умение говорить по - русски
Помогает на фронте
Уж сколько раз кацапы попадали в плен
Потому что украинцы ПРИКИДЫВАЛИСЬ РУССКИМИ
И наоборот - чтобы кацапы них ... не поняли
Наши бойцы говорят иногда на каком - нибудь карпатском диалекте
Все способы надо применить против врага
В том числе и его язык использовать против него
Что я и делаю....
показать весь комментарий
28.11.2025 16:41 Ответить
а трампло вкурсі що у нього конкурент на нобелівку ?)) зараз ще наші "пісділери" між собою війну почнуть, хто більше хоче миру
показать весь комментарий
28.11.2025 16:47 Ответить
Щоб ви суки такий же мир отримали який )(уйло і ви пропонуєте Україні
показать весь комментарий
28.11.2025 17:16 Ответить
 
 