Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан

На фоне активных переговоров о прекращении войны России против Украины Турция проводит консультации с обеими сторонами и готова предоставить платформу для прямых переговоров.

Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Берлине после встречи с немецким коллегой Йоганном Вадефулем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Переговоры с РФ

"Мы провели подробный обмен мнениями, в частности по Украине. Мы в целом едины в этом вопросе. Быстрое установление мира, приемлемого для обеих сторон, стало гуманитарным и стратегическим императивом. Мы продолжим нашу конструктивную работу по этому вопросу", - сказал Фидан.

Турецкий министр сообщил о контактах с украинской и российской стороной по достижению мира.

Турция как площадка для прямых переговоров

"Я рассказал о работе, которую мы проводили по этому вопросу в последнее время, в частности о визите господина (президента Украины) Зеленского в Анкару. Также, как известно, господин Нарышкин (глава Службы внешней разведки РФ - ред.) был вчера в Анкаре. Нам передали видение российской стороны по поводу соглашения. Есть обновления по этому вопросу. Также были проведены переговоры с украинской стороной", - сказал Фидан, подчеркнув необходимость достичь мира и прекращения огня "как можно скорее".

Министр в очередной раз заявил о готовности страны предоставить площадку для прямых встреч и переговоров Украины и России в Стамбуле.

