Турция получила от России видение "мирного соглашения" с Украиной, - глава МИД Фидан
На фоне активных переговоров о прекращении войны России против Украины Турция проводит консультации с обеими сторонами и готова предоставить платформу для прямых переговоров.
Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в Берлине после встречи с немецким коллегой Йоганном Вадефулем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Переговоры с РФ
"Мы провели подробный обмен мнениями, в частности по Украине. Мы в целом едины в этом вопросе. Быстрое установление мира, приемлемого для обеих сторон, стало гуманитарным и стратегическим императивом. Мы продолжим нашу конструктивную работу по этому вопросу", - сказал Фидан.
Турецкий министр сообщил о контактах с украинской и российской стороной по достижению мира.
Турция как площадка для прямых переговоров
"Я рассказал о работе, которую мы проводили по этому вопросу в последнее время, в частности о визите господина (президента Украины) Зеленского в Анкару. Также, как известно, господин Нарышкин (глава Службы внешней разведки РФ - ред.) был вчера в Анкаре. Нам передали видение российской стороны по поводу соглашения. Есть обновления по этому вопросу. Также были проведены переговоры с украинской стороной", - сказал Фидан, подчеркнув необходимость достичь мира и прекращения огня "как можно скорее".
Министр в очередной раз заявил о готовности страны предоставить площадку для прямых встреч и переговоров Украины и России в Стамбуле.
- Ранее Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и расширения их тематики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- визнання територій - а по факту зникнення міжнародного права
- російська мова - а по факту зникнення української нації
- скорочення армії - а по факту полегшення другого удару
і тд і тд
Да на россии ни в жисть не догадаются
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Вы все недовольны ,что я пишу по- русски
А вы хоть когда- нибудь задумывались
Что ЦЕНЗОР читают на россии ?
Читают сотни тысяч россиян
Которые хотят знать правду
И именно мои комменты россиянам понятны
Они из моих комментов узнают правду о своей ***... стране
А уж как умение говорить по - русски
Помогает на фронте
Уж сколько раз кацапы попадали в плен
Потому что украинцы ПРИКИДЫВАЛИСЬ РУССКИМИ
И наоборот - чтобы кацапы них ... не поняли
Наши бойцы говорят иногда на каком - нибудь карпатском диалекте
Все способы надо применить против врага
В том числе и его язык использовать против него
Что я и делаю....