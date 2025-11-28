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Новини Мирні перемовини Роль Туреччини в мирних перемовинах Мирний процес
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Туреччина отримала від Росії бачення щодо "мирної угоди" з Україною, - глава МЗС Фідан

Хакан Фідан

На тлі активних переговорів щодо припинення війни Росії проти України Туреччина проводить консультації з обома сторонами й готова надати платформу для прямих перемовин.

Про це глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив у Берліні після зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Переговори з РФ

"Ми провели детальний обмін думками, зокрема щодо України. Ми загалом єдині у цьому питанні. Швидке впровадження миру, прийнятного для обох сторін, стало гуманітарним та стратегічним імперативом. Ми продовжимо нашу конструктивну роботу з цього питання", - сказав Фідан.

Турецький міністр повідомив про контакти з українською та російською стороною щодо досягнення миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль, Віткофф і Фідан обговорили війну в Україні: Атаки на енергетику мають негайно припинитися

Туреччина як майданчик для прямих переговорів

"Я розповів про роботу, яку ми проводили з цього питання останнім часом, зокрема щодо візиту пана (Президента України) Зеленського до Анкари. Також, як відомо, пан Наришкін (голова Служби зовнішньої розвідки РФ - ред.) був учора в Анкарі. Нам передали бачення російської сторони щодо угоди. Є оновлення по цьому питанню. Також було проведено переговори з українською стороною", - сказав Фідан, наголосивши на необхідності досягти миру та припинення вогню "якомога швидше".

Міністр вкотре заявив про готовність країни надати майданчик для прямих зустрічей та перемовин України та Росії у Стамбулі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан - Путіну: Угорщина готова забезпечити майданчик для мирних переговорів

Автор: 

росія (70393) Туреччина (3722) переговори з Росією (1615) Фідан Хакан (81) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+11
Теж мені новина)))) Ми ці хотілки знаємо з 2022 року

- визнання територій - а по факту зникнення міжнародного права
- російська мова - а по факту зникнення української нації
- скорочення армії - а по факту полегшення другого удару

і тд і тд
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28.11.2025 16:27 Відповісти
+8
Мирні угоди України з путіним вже неактуальні. Якщо США визнає окуповані території та Крим як територію росії, мирна угода непотрібна. Україна буде воювати до звільнення всіх територій.
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28.11.2025 16:28 Відповісти
+7
Ніякої війни ***** не буде закінчувати. Поки йде війна ***** живий. Це вже всім зрозуміло. Він буде і далі водити за ніс толерастний захід.
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28.11.2025 16:30 Відповісти
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28.11.2025 16:26 Відповісти
Теж мені новина)))) Ми ці хотілки знаємо з 2022 року

- визнання територій - а по факту зникнення міжнародного права
- російська мова - а по факту зникнення української нації
- скорочення армії - а по факту полегшення другого удару

і тд і тд
показати весь коментар
28.11.2025 16:27 Відповісти
Мирні угоди України з путіним вже неактуальні. Якщо США визнає окуповані території та Крим як територію росії, мирна угода непотрібна. Україна буде воювати до звільнення всіх територій.
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28.11.2025 16:28 Відповісти
Ні про що.
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28.11.2025 16:30 Відповісти
Ніякої війни ***** не буде закінчувати. Поки йде війна ***** живий. Це вже всім зрозуміло. Він буде і далі водити за ніс толерастний захід.
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28.11.2025 16:30 Відповісти
а парагвай отримав від кацапії бачення?
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28.11.2025 16:31 Відповісти
Ну от про що це? "Бачення" вони отримали. Радість яка....11 років агресії кацапстану проти України.
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28.11.2025 16:39 Відповісти
Бачення?
Да на россии ни в жисть не догадаются
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Вы все недовольны ,что я пишу по- русски
А вы хоть когда- нибудь задумывались
Что ЦЕНЗОР читают на россии ?
Читают сотни тысяч россиян
Которые хотят знать правду
И именно мои комменты россиянам понятны
Они из моих комментов узнают правду о своей ***... стране
А уж как умение говорить по - русски
Помогает на фронте
Уж сколько раз кацапы попадали в плен
Потому что украинцы ПРИКИДЫВАЛИСЬ РУССКИМИ
И наоборот - чтобы кацапы них ... не поняли
Наши бойцы говорят иногда на каком - нибудь карпатском диалекте
Все способы надо применить против врага
В том числе и его язык использовать против него
Что я и делаю....
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28.11.2025 16:41 Відповісти
а трампло вкурсі що у нього конкурент на нобелівку ?)) зараз ще наші "пісділери" між собою війну почнуть, хто більше хоче миру
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28.11.2025 16:47 Відповісти
Щоб ви суки такий же мир отримали який )(уйло і ви пропонуєте Україні
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28.11.2025 17:16 Відповісти
 
 