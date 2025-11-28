Туреччина отримала від Росії бачення щодо "мирної угоди" з Україною, - глава МЗС Фідан

На тлі активних переговорів щодо припинення війни Росії проти України Туреччина проводить консультації з обома сторонами й готова надати платформу для прямих перемовин.

Про це глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив у Берліні після зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Переговори з РФ

"Ми провели детальний обмін думками, зокрема щодо України. Ми загалом єдині у цьому питанні. Швидке впровадження миру, прийнятного для обох сторін, стало гуманітарним та стратегічним імперативом. Ми продовжимо нашу конструктивну роботу з цього питання", - сказав Фідан.

Турецький міністр повідомив про контакти з українською та російською стороною щодо досягнення миру.

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Туреччина як майданчик для прямих переговорів

"Я розповів про роботу, яку ми проводили з цього питання останнім часом, зокрема щодо візиту пана (Президента України) Зеленського до Анкари. Також, як відомо, пан Наришкін (голова Служби зовнішньої розвідки РФ - ред.) був учора в Анкарі. Нам передали бачення російської сторони щодо угоди. Є оновлення по цьому питанню. Також було проведено переговори з українською стороною", - сказав Фідан, наголосивши на необхідності досягти миру та припинення вогню "якомога швидше".

Міністр вкотре заявив про готовність країни надати майданчик для прямих зустрічей та перемовин України та Росії у Стамбулі.

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