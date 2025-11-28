Туреччина отримала від Росії бачення щодо "мирної угоди" з Україною, - глава МЗС Фідан
На тлі активних переговорів щодо припинення війни Росії проти України Туреччина проводить консультації з обома сторонами й готова надати платформу для прямих перемовин.
Про це глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив у Берліні після зустрічі з німецьким колегою Йоганном Вадефулем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Переговори з РФ
"Ми провели детальний обмін думками, зокрема щодо України. Ми загалом єдині у цьому питанні. Швидке впровадження миру, прийнятного для обох сторін, стало гуманітарним та стратегічним імперативом. Ми продовжимо нашу конструктивну роботу з цього питання", - сказав Фідан.
Турецький міністр повідомив про контакти з українською та російською стороною щодо досягнення миру.
Туреччина як майданчик для прямих переговорів
"Я розповів про роботу, яку ми проводили з цього питання останнім часом, зокрема щодо візиту пана (Президента України) Зеленського до Анкари. Також, як відомо, пан Наришкін (голова Служби зовнішньої розвідки РФ - ред.) був учора в Анкарі. Нам передали бачення російської сторони щодо угоди. Є оновлення по цьому питанню. Також було проведено переговори з українською стороною", - сказав Фідан, наголосивши на необхідності досягти миру та припинення вогню "якомога швидше".
Міністр вкотре заявив про готовність країни надати майданчик для прямих зустрічей та перемовин України та Росії у Стамбулі.
- Раніше Ердоган заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та розширення їхньої тематики.
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- визнання територій - а по факту зникнення міжнародного права
- російська мова - а по факту зникнення української нації
- скорочення армії - а по факту полегшення другого удару
і тд і тд
Да на россии ни в жисть не догадаются
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Вы все недовольны ,что я пишу по- русски
А вы хоть когда- нибудь задумывались
Что ЦЕНЗОР читают на россии ?
Читают сотни тысяч россиян
Которые хотят знать правду
И именно мои комменты россиянам понятны
Они из моих комментов узнают правду о своей ***... стране
А уж как умение говорить по - русски
Помогает на фронте
Уж сколько раз кацапы попадали в плен
Потому что украинцы ПРИКИДЫВАЛИСЬ РУССКИМИ
И наоборот - чтобы кацапы них ... не поняли
Наши бойцы говорят иногда на каком - нибудь карпатском диалекте
Все способы надо применить против врага
В том числе и его язык использовать против него
Что я и делаю....