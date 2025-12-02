Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне переговоров о завершении войны в Украине подчеркивает нерушимость принятых ранее решений Альянса относительно перспектив вступления государства в Организацию.
Об этом Рютте заявил на пресс-конференции накануне министерской встречи Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Необратимый путь Украины
Генсек отметил, что решения предыдущих саммитов остаются в силе.
"Саммит в Вашингтоне четко подчеркнул необратимый путь Украины в НАТО", – напомнил он. – Любое государство в западном полушарии может подать заявку на вступление – и очевидно, что Украина подала заявку".
Пока единодушия стран НАТО нет
Заявление Рютте прозвучало на фоне переговоров о мирном соглашении, в первоначальной версии которого россияне предлагали зафиксировать отказ Альянса от перспективы членства Украины.
"Но вы знаете, что на практике нет единодушия для членства Украины", - добавил он.
- Отметим, что одна из версий доработанного мирного плана предлагает ссылаться на отсутствие такого единодушного согласия.
2) НАТО не збиває шахеди і дрони над Німеччиною і Голандією, мовчу про Польщу чи Румунію
3) підготовка НАТО така що їх розгромлять моментально
4) єдина перевага НАТО це літаки але у них не буде яйок піти і розбомбити всю РФ
Фікція як і майже все на планеті
Якби не допомога (зброя, техніка, амуніція та іньше) від країн НАТО, вже б була "фортеця Львів".
Ніхто адекватний, у тому числі й НАТО, не бажає вступати у війну. Чи Україна вступила проти Рашистів на боці : Молдови, Чечні, Грузії ??? Ні. Так що не треба цих балачок тут, пишіть про "слабкість" НАТО на рашиських ресурсах, нехай вже нападуть, чим скорійше рашисти нападуть на НАТО тим швидше їм пи#дець та кінець війни.
Гейропейці ще ті терпіли
Чому? Довго розписувати, лінь.
Одне напишу, рашисти нападають тільки на тих кого вважають МІНІМУМ у 2 рази слабше.
куколды, просто молчите, не позорьтесь