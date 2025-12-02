РУС
574 16

Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне переговоров о завершении войны в Украине подчеркивает нерушимость принятых ранее решений Альянса относительно перспектив вступления государства в Организацию.

Об этом Рютте заявил на пресс-конференции накануне министерской встречи Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Необратимый путь Украины

Генсек отметил, что решения предыдущих саммитов остаются в силе.

"Саммит в Вашингтоне четко подчеркнул необратимый путь Украины в НАТО", – напомнил он. – Любое государство в западном полушарии может подать заявку на вступление – и очевидно, что Украина подала заявку".

НАТО ожидает поставки оружия для Украины, как минимум, на $17 млрд, - Рютте

Пока единодушия стран НАТО нет 

Заявление Рютте прозвучало на фоне переговоров о мирном соглашении, в первоначальной версии которого россияне предлагали зафиксировать отказ Альянса от перспективы членства Украины.

"Но вы знаете, что на практике нет единодушия для членства Украины", - добавил он.

  • Отметим, что одна из версий доработанного мирного плана предлагает ссылаться на отсутствие такого единодушного согласия.

Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN

Автор: 

НАТО (10524) членство в НАТО (1571) Рютте Марк (528)
Топ комментарии
+4
1) доки Трамп забудьте
2) НАТО не збиває шахеди і дрони над Німеччиною і Голандією, мовчу про Польщу чи Румунію
3) підготовка НАТО така що їх розгромлять моментально
4) єдина перевага НАТО це літаки але у них не буде яйок піти і розбомбити всю РФ

Фікція як і майже все на планеті
02.12.2025 16:21 Ответить
02.12.2025 16:21 Ответить
+1
треба завжди читати після "але"
02.12.2025 16:20 Ответить
02.12.2025 16:20 Ответить
+1
А вона була ?

Гейропейці ще ті терпіли
02.12.2025 16:24 Ответить
02.12.2025 16:24 Ответить
треба завжди читати після "але"
02.12.2025 16:20 Ответить
02.12.2025 16:20 Ответить
1) доки Трамп забудьте
2) НАТО не збиває шахеди і дрони над Німеччиною і Голандією, мовчу про Польщу чи Румунію
3) підготовка НАТО така що їх розгромлять моментально
4) єдина перевага НАТО це літаки але у них не буде яйок піти і розбомбити всю РФ

Фікція як і майже все на планеті
02.12.2025 16:21 Ответить
02.12.2025 16:21 Ответить
Якби вони боялись нападу орків то б не купляли у тих ресурсів на сотні міліардів євро і не поставляли компоненти для озброєння, вони навіть для винищувачів ******* радари продають.
02.12.2025 16:31 Ответить
02.12.2025 16:31 Ответить
Михайло, якби НАТО було таке "слабке" як Ви та ще деякі "знатоки-агалітики" тут пишуть то рашисти б напали на країни НАТО але чомусь не нападають.
Якби не допомога (зброя, техніка, амуніція та іньше) від країн НАТО, вже б була "фортеця Львів".
Ніхто адекватний, у тому числі й НАТО, не бажає вступати у війну. Чи Україна вступила проти Рашистів на боці : Молдови, Чечні, Грузії ??? Ні. Так що не треба цих балачок тут, пишіть про "слабкість" НАТО на рашиських ресурсах, нехай вже нападуть, чим скорійше рашисти нападуть на НАТО тим швидше їм пи#дець та кінець війни.
02.12.2025 16:39 Ответить
02.12.2025 16:39 Ответить
А вона була ?

Гейропейці ще ті терпіли
02.12.2025 16:24 Ответить
02.12.2025 16:24 Ответить
Ну головне завдання НАТО - це зберегти в НАТО свій оплот, «потужну» угорщину!
02.12.2025 16:27 Ответить
02.12.2025 16:27 Ответить
Як немає одностайності? А навіщо ми планували, що ми там будемо? Знову нас......
02.12.2025 16:28 Ответить
02.12.2025 16:28 Ответить
Її й небуде.
02.12.2025 16:33 Ответить
02.12.2025 16:33 Ответить
От як кацапи (звісно за підтримки китайців) нападуть на те НАТО і добяче вмиють їх кров'ю то Україну одразу приймуть 🤔
02.12.2025 16:39 Ответить
02.12.2025 16:39 Ответить
Сліпий, не нападуть. Принаймні у найближчі 10-15 років.
Чому? Довго розписувати, лінь.
Одне напишу, рашисти нападають тільки на тих кого вважають МІНІМУМ у 2 рази слабше.
02.12.2025 16:42 Ответить
02.12.2025 16:42 Ответить
Значить приймуть через 15 років ... їм конче буде необхіно мати когось з бойовим досвідом ******** війни з кацапами. Самі вони такий досвід не здобудуть
02.12.2025 16:45 Ответить
02.12.2025 16:45 Ответить
Право подати заявку на вступ в НАТО за відсутності згоди щодо членства є невід'ємним правом кожної демократичної країни і критичною гарантією її безпеки.
02.12.2025 16:38 Ответить
02.12.2025 16:38 Ответить
Рютте - ******, гівно нідерландського розливу
02.12.2025 16:53 Ответить
02.12.2025 16:53 Ответить
Венгрия и Словакия конечно же силнее Украины и намного больше принесут пользы НАТО как военная сила

куколды, просто молчите, не позорьтесь
02.12.2025 17:07 Ответить
02.12.2025 17:07 Ответить
НАТО это США и ещё кто-то там на фоне. Так что все сводиться к вопросу впишутся ли американцы. Трамп в лучшем случае предложит продать оружия немного. Сами они воевать даже пытаться не будут. Сразу начнут со Стамбула и договорняка. Это они одних дураков таких нашли, что будут за Европу и ценности воевать. По итогу 4х лет войны второй раз таких дураков уже не найдут.
02.12.2025 17:34 Ответить
02.12.2025 17:34 Ответить
 
 