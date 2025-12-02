Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне переговоров о завершении войны в Украине подчеркивает нерушимость принятых ранее решений Альянса относительно перспектив вступления государства в Организацию.

Об этом Рютте заявил на пресс-конференции накануне министерской встречи Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Необратимый путь Украины

Генсек отметил, что решения предыдущих саммитов остаются в силе.

"Саммит в Вашингтоне четко подчеркнул необратимый путь Украины в НАТО", – напомнил он. – Любое государство в западном полушарии может подать заявку на вступление – и очевидно, что Украина подала заявку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО ожидает поставки оружия для Украины, как минимум, на $17 млрд, - Рютте

Пока единодушия стран НАТО нет

Заявление Рютте прозвучало на фоне переговоров о мирном соглашении, в первоначальной версии которого россияне предлагали зафиксировать отказ Альянса от перспективы членства Украины.

"Но вы знаете, что на практике нет единодушия для членства Украины", - добавил он.

Отметим, что одна из версий доработанного мирного плана предлагает ссылаться на отсутствие такого единодушного согласия.

Читайте также: Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN