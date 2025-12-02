Совет Украина-НАТО состоится 3 декабря в Брюсселе, - Рютте

В среду, 3 декабря, в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сыбиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Накануне следующего саммита НАТО в Анкаре в июле союзники рассмотрят эволюцию угроз нашей безопасности. Они пересмотрят меры, принятые для укрепления нашего сдерживания и обороны, а также проведут заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Сибиги и Верховного представителя ЕС Каллас", - сказал он.

По словам Рютте, союзники "имеют много о чем говорить", а вопрос Украины и российской агрессии будет центральным.

"Все мы понимаем, что наша безопасность тесно взаимосвязана, и все мы работаем для того, чтобы завершить войну против Украины - на основе справедливого и прочного мира", - подчеркнул генсек НАТО.

На этом фоне он приветствовал возглавляемые США усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины и выразил убеждение, что "эти продолжающиеся усилия в конечном итоге восстановят мир в Европе".

"На завтрашней рабочей встрече Совета Украина-НАТО за рабочим ланчем к нам, как я уже сказал, присоединятся министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и высокий представитель ЕС Кая Каллас. Стремясь к миру, мы не можем терять из виду все более жестокие атаки России против Украины. Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру, лишая украинцев тепла и света в начале зимы", - отметил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны, - глава Представительства Альянса Тернер

Он добавил, что "Россия не единственная в этой войне: Китай по-прежнему остается ее решающим помощником, а Иран и Северная Корея также оказывают поддержку".

"С первых дней полномасштабного вторжения России союзники демонстрируют непоколебимую поддержку Украины. В последние месяцы европейские союзники и Канада предоставили миллиарды долларов критически важного американского оборудования для Украины через PURL. Эта поддержка является важной частью наших усилий, направленных на то, чтобы Украина имела все необходимое для защиты сегодня и сдерживания будущей агрессии", - сказал генсек НАТО.

В то же время он подчеркнул необходимость сделать больше: "Я ожидаю, что союзники объявят о новых взносах в ближайшие дни. Очевидно, что перед нами стоит сложная повестка дня".

Читайте также: Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте