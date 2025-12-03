РУС
НАТО будет усиливать давление на Россию, если мирные переговоры не принесут результатов, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Если мирные переговоры не принесут результатов, НАТО должно усилить давление на Россию путем устойчивой военной поддержки Украины и продления санкций.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Рютте подчеркнул, что мирный процесс важно поддерживать, однако в случае его затягивания или отсутствия прогресса "лучший способ оказывать давление на россиян" — это продолжать поставки оружия Украине.

По его словам, критически важное американское оборудование передается ВСУ благодаря финансированию Канады и европейских партнеров, а также благодаря отдельным двусторонним программам поддержки.

Вторым ключевым инструментом Рютте назвал сохранение санкционного давления. США и страны Европы, по его словам, координируют действия для максимального влияния на российскую экономику.

"Это - лучший способ изменить расчеты Путина", - подытожил генсек НАТО.

Путин встретился с Виткоффом и Кушнером в Москве

  • В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
  • Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.
  • Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.
  • "Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.
  • Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

НАТО (10533) Рютте Марк (531) переговоры с Россией (1391)
Топ комментарии
+3
Ми про це вже неодноразово чули.
03.12.2025 11:08 Ответить
+2
НАТО посилюватиме тиск на Росію.
Будут на них дуть?
03.12.2025 11:16 Ответить
+1
Перемовини не принесли результатів,Марк. Вперед,мочити кацапню💪 Чи ні? Чи все як завжди?
03.12.2025 11:08 Ответить
Ми про це вже неодноразово чули.
03.12.2025 11:08 Ответить
Перемовини не принесли результатів,Марк. Вперед,мочити кацапню💪 Чи ні? Чи все як завжди?
03.12.2025 11:08 Ответить
Вони почнуть писати росічнами капслоком, це і буде посилення.
03.12.2025 11:28 Ответить
хтось розштовхайте цього рютте!
залийте філіжанку горячої кави рютте у горло, та запхайте туди круасан, поглибше!
поки ***** живий, ніякі мирні перемовини не принесуть результатів!!!!!!
але ж, сьогодні весь день будемо читати рожевий пердіж європейських сцикливих пєдолєваків.
03.12.2025 11:10 Ответить
НАТО посилюватиме тиск на Росію.
Будут на них дуть?
03.12.2025 11:16 Ответить
Такий потужний тиск, ніби у годину пік до когось ззаду хріном приліпився у трамваї.
03.12.2025 11:17 Ответить
Три роки посилювали тиск, не допомогло. То чому тепер їхній тиск має спрацювати?
03.12.2025 11:28 Ответить
Не годиться .. Не переконливо .
Такі несміливі заяви , ***** не налякають , пане Рютте .. Ну що це за щеняче скавчання ?
Ви бачите яким тоном свої заяви робить ***** , мовляв - я дурак і я за себе не відповідаю , будете вийо... я вас порву як Тузік грєлку .! Це мова - понтів .! Він знає що несе - дичину , але однаково її несе . Бо хоче вас не переконати , а просто залякати .
Десь так само повинні говорити з *****м і ви , тоді ви будете з ним - на рівних . Бо ***** гопник , а гопники розуміють лише грубу силу . Дипломатія на гопоту не діє .
Це стосується і нашої влади до речі .


03.12.2025 11:33 Ответить
Не принесли. Починайте посилювати. Тільки не язиком, а справами.
03.12.2025 11:33 Ответить
- 2 армія світу при підтримці 3 армії світу звернулась до 1 армії світу, щоб ті посприяли тому, щоб 22 армія світу підписала мирну угоду!!!
Я нічого не загубив?
- Ще нагадаю, що всі ті армії світу, які намагаються нас "капітулювати", мають ядерну зброю та колись називалися гарантами нашої безпеки.

https://www.ponomaroleg.com/memasiki-vtornika-17-12-2024/#gid=1&pid=82
03.12.2025 11:35 Ответить
рано чи пізно вони продавлять Україну на капітуляцію, або Україна створить власну ЯЗ.
03.12.2025 11:50 Ответить
Ми балістику створити не можемо яке ЯЗ. Навіть 30-40 аналогів Іскандерів б багато чого зараз змінили у мисленні як союзників так і орків.
03.12.2025 12:30 Ответить
Можемо створити балістику, ті самі нептуни. русні пофіг на 30-40 одиниць конвенційної зброї.
03.12.2025 12:36 Ответить
Відмовиться від купівлі титану, урану, сталі, алюмінію??? А може німці і французи перестануть поставляти електроніку для бойової авіації??
03.12.2025 12:28 Ответить
 
 