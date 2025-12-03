НАТО будет усиливать давление на Россию, если мирные переговоры не принесут результатов, - Рютте
Если мирные переговоры не принесут результатов, НАТО должно усилить давление на Россию путем устойчивой военной поддержки Украины и продления санкций.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Рютте подчеркнул, что мирный процесс важно поддерживать, однако в случае его затягивания или отсутствия прогресса "лучший способ оказывать давление на россиян" — это продолжать поставки оружия Украине.
По его словам, критически важное американское оборудование передается ВСУ благодаря финансированию Канады и европейских партнеров, а также благодаря отдельным двусторонним программам поддержки.
Вторым ключевым инструментом Рютте назвал сохранение санкционного давления. США и страны Европы, по его словам, координируют действия для максимального влияния на российскую экономику.
"Это - лучший способ изменить расчеты Путина", - подытожил генсек НАТО.
Путин встретился с Виткоффом и Кушнером в Москве
- В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.
- Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.
- "Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.
- Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.
залийте філіжанку горячої кави рютте у горло, та запхайте туди круасан, поглибше!
поки ***** живий, ніякі мирні перемовини не принесуть результатів!!!!!!
але ж, сьогодні весь день будемо читати рожевий пердіж європейських сцикливих пєдолєваків.
Будут на них дуть?
Такі несміливі заяви , ***** не налякають , пане Рютте .. Ну що це за щеняче скавчання ?
Ви бачите яким тоном свої заяви робить ***** , мовляв - я дурак і я за себе не відповідаю , будете вийо... я вас порву як Тузік грєлку .! Це мова - понтів .! Він знає що несе - дичину , але однаково її несе . Бо хоче вас не переконати , а просто залякати .
Десь так само повинні говорити з *****м і ви , тоді ви будете з ним - на рівних . Бо ***** гопник , а гопники розуміють лише грубу силу . Дипломатія на гопоту не діє .
Це стосується і нашої влади до речі .
Я нічого не загубив?
- Ще нагадаю, що всі ті армії світу, які намагаються нас "капітулювати", мають ядерну зброю та колись називалися гарантами нашої безпеки.
