Если мирные переговоры не принесут результатов, НАТО должно усилить давление на Россию путем устойчивой военной поддержки Украины и продления санкций.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте

Рютте подчеркнул, что мирный процесс важно поддерживать, однако в случае его затягивания или отсутствия прогресса "лучший способ оказывать давление на россиян" — это продолжать поставки оружия Украине.

По его словам, критически важное американское оборудование передается ВСУ благодаря финансированию Канады и европейских партнеров, а также благодаря отдельным двусторонним программам поддержки.

Вторым ключевым инструментом Рютте назвал сохранение санкционного давления. США и страны Европы, по его словам, координируют действия для максимального влияния на российскую экономику.

"Это - лучший способ изменить расчеты Путина", - подытожил генсек НАТО.

Путин встретился с Виткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

