РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12440 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 151 37

Европа не согласится ни на одну новую "Ялту" относительно Украины, - глава МИД Норвегии Эйде

барт,ейде

Европейские члены НАТО убеждены, что любые попытки разделить Европу на сферы влияния, подобно ялтинским договоренностям после Второй мировой войны, являются абсолютно неприемлемыми.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министр подчеркнул, что Европа будет настаивать на своих условиях мирного урегулирования, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и о будущей системе безопасности всего континента. "Ключевой вопрос - чтобы мир был справедливым и длительным... Это вопрос будущего Европы", - отметил он.

Эйде подчеркнул, что страны Альянса не согласятся ни на какие "новые ялтинские договоренности". По его словам, сейчас и на поле боя в Украине, и в процессе мирных переговоров формируется послевоенная архитектура безопасности Европы. Поэтому, подчеркнул министр, задача партнеров - сохранять силу и устойчивость Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО будет усиливать давление на Россию, если мирные переговоры не принесут результатов, - Рютте

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

  • В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
  • Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.
  • Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.
  • "Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.
  • Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин

Автор: 

Европа (2169) Норвегия (775) переговоры с Россией (1391)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Европа не согласна. А вас никто и спрашивать не будет. Просрали вы свою Европу. Всё что интересовала Европу последние десятилетия-это однополые браки, и процесс въезда в ж*** друг другу. Если не ошибаюсь, один из министров той же Норвегии, на какую-то тусовку европейскую приехал со своей женой-небритым чуваком. И все восприняли как нужно. Закройте хлебальники, Европа.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:21 Ответить
+2
Про "процесс въезда в ж*** друг другу" это тебе виднее. Ахмат сила?
показать весь комментарий
03.12.2025 11:42 Ответить
+1
Міністр наголосив, що Європа наполягатиме на власних умовах мирного врегулювання Джерело: https://censor.net/ua/n3588368

Наполягати буде разом зі своїми війскам,зброєю і економікою та реальним тиском???. Чи за рахунок чужих життів ?

Хоча відповідь вже давно відома
показать весь комментарий
03.12.2025 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рютте був.
бюргер був.
норвєг є.
хто наступний? кая каллас, ти де?
показать весь комментарий
03.12.2025 11:20 Ответить
Европа не согласна. А вас никто и спрашивать не будет. Просрали вы свою Европу. Всё что интересовала Европу последние десятилетия-это однополые браки, и процесс въезда в ж*** друг другу. Если не ошибаюсь, один из министров той же Норвегии, на какую-то тусовку европейскую приехал со своей женой-небритым чуваком. И все восприняли как нужно. Закройте хлебальники, Европа.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:21 Ответить
Про "процесс въезда в ж*** друг другу" это тебе виднее. Ахмат сила?
показать весь комментарий
03.12.2025 11:42 Ответить
Иван Непупок. Ты со своей жопой ко мне не подъезжай. Ж*** я люблю исключительно женские))
показать весь комментарий
03.12.2025 12:05 Ответить
Киця ти моя москворота, вам просто допомагають зекономити час, який ви витрачаєте на свої клоунські обговорення міфічних визнань окупованих територій, вигаданих амністій військовим злочинцям, уявних розморозок арештованих активів і примарених заборон на вступи в НАТО.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:44 Ответить
Анюта ты моя Петрова))) совершала ли ты сегодня утренние фелляции?))
показать весь комментарий
03.12.2025 12:06 Ответить
Цікаво, чому у москворотів завжди така фіксація на смоктанні статевих органів і на анальних статєвих актах? Це у вас в в менталітет закарбувалось зза того, що ви самоідентифікуєтесь рабами всю свою історію?
показать весь комментарий
03.12.2025 12:23 Ответить
Анна моя вы Петровна)) после вашей фиксации на смоктанні статевих органів і анальних статевих актах-вечер перестаёт быть томным))) пэшите исчо!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:40 Ответить
нічого, у європи є "нові європейці" - мухаммади та негри, вони он які войовничі
показать весь комментарий
03.12.2025 11:47 Ответить
Є правда один нюанс- європу в нову Ялту ніхто не запрошуватиме.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:27 Ответить
Її і в попередню не кликали, бо вона робила (точніше не робила) з гітлером теж саме, що тепер з ху.лом.
Будуть мати те саме, що і тоді.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:31 Ответить
Вже і того не матимуть, бо тоді вони були на одному боці з США, а тепер -ні.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:33 Ответить
Міністр наголосив, що Європа наполягатиме на власних умовах мирного врегулювання Джерело: https://censor.net/ua/n3588368

Наполягати буде разом зі своїми війскам,зброєю і економікою та реальним тиском???. Чи за рахунок чужих життів ?

Хоча відповідь вже давно відома
показать весь комментарий
03.12.2025 11:32 Ответить
ну зброю і гроші вони на це дають, на відміну від сша, а свої ніжні тіла вони не готові приносити в жертву.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:49 Ответить
"Європейські члени НАТО переконані, що будь-які спроби поділити Європу на сфери впливу, подібно до ялтинських домовленостей після Другої світової війни, є абсолютно неприйнятними. " Неприйнятны и непогоджуватись, две огромные разницы! Это как не нравиться и не согласиться! Многое кому чего не нравиться в этой жизни, но чтобы с этим не согласиться нужно иметь силу!
показать весь комментарий
03.12.2025 11:46 Ответить
Вас просто вчергове відправили на йух з вашими вологими мріями про відміну трибуналу, заборону на вступ в НАТО, юридичне визнання окупованих територій, повернення заморожених активів і зняття санкцій. Що в цьому незрозумілого? Все це не буде ніколи підписано ні в яких домовленостях, можете вже міняти свою платівку.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:51 Ответить
"відміну трибуналу, заборону на вступ в НАТО, юридичне визнання окупованих територій, повернення заморожених активів і зняття санкцій. Що в цьому незрозумілого? Все це не буде ніколи підписано ні в яких домовленостях, можете вже міняти свою платівку." Это ваши требования, я так понял ? Как Вы собираетесь это воплотить в жизнь? Как? Не брызжа слюной, хотя бы контуры.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:56 Ответить
Елементарно - просто ніхто не збирається підписувати жодного документу, в який цю маячню буде включено.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:59 Ответить
На пальцах для оголтелых! Так вы и у ДПС можете не подписывать протокол, но заплатите за нарушение, если не знаете элементарных правил и процедур!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:04 Ответить
Не морозь пургу. Русня просить, щоб ці пункти Україна і Європа не тільки підписала, але й виконала - можете приймати свої внутриросійські рішення про розморозку Європою арештованих активів, визнання окупованих територій російськими, можете указом свого ***** підписати заборону Україні на вступ в нато і про зняття автора указу з міжнародного розшуку, всі ці ваші "виконавчі провадження по протоколу інспектора" будуть юридично нікчемними в усьому світі.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:12 Ответить
Вы действительно такие отмороженные ( это те кто вам тексты пишет!) Забудьте про все, что вам рассказывали до 2022 года! Новая эра началась. Две новости и оба плохие! Нам не повезло жить в это время, и выживут далеко не все!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:18 Ответить
Вам варто укольчик галоперідолу прийняти від галюцинацій. І заодно забути свій хворий брєд про вищєзгадані пункти, які ніколи не будуть реалізовані.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:20 Ответить
Да, я знаю, что пишут, когда нечем крыть! А вам варто, заниматься своим самообразованием, если еще по годам не поздно!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:22 Ответить
Кожна чергова згадка вами цих пунктів - це тупеньке ІПСО для прикриття того факту, що ви не можете зупинити війну, оскільки російська економіка повністю переорієнтована на неї і в мирний час ваша держава більше не здатна існувати.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:26 Ответить
Вы это просчитали сами? Возможности экономик. Или прочитали в газете?
показать весь комментарий
03.12.2025 12:28 Ответить
Ці пункти ніяк не стосуються економік. Навіть повна окупація України ціною десятків мільонів перемолотих кацапів не змусить Європу відкликати ордер на арешт вашого фюрера і військової верхівки, зняти санкції, розморозити активи чи то визнати окуповану Україну частиною вашої псевдодержави.

Хіба що фактична тимчасова заборона на вступ в НАТО буде існувати на той час, на який вашої економіки вистачить фінансово утримувати окуповані територіі і окупаційний військовий контингент.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:35 Ответить
Простите, не в обиду. Какое у вас образование? То что я прочитал, очень далеко от сегодняшних реалий. НАТО без США, заборище гопников на районе! Экономический потенциал Украины в 2012 году и сейчас - 1/15! И далее, далее, далее! А верить можно во все, что угодно!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:39 Ответить
ну ок, тоді русня продовжує війну, це ж не вони просять про мир.
показать весь комментарий
03.12.2025 11:59 Ответить
Русня і не збиралась припиняти війну.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:01 Ответить
Про що і мова. Або окупація кацапами, або капітуляція, або створення ЯЗ. Обирайте, що вам більше підходить.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:10 Ответить
Якщо ви не помітили, кацапи вже окупували все на що здатні і за три роки топтання під Авдїївкою всрали мільон свого особового складу без якогось значного просування.

показать весь комментарий
03.12.2025 12:15 Ответить
Скільки при цьому ми втратили людей? Ось що головне. русня може продовжувати цю війну дуже довго, витрачаючи при цьому мільйони м'яса, а ми так не можемо.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:23 Ответить
Капітуляція, це означає збереження життів кацапського мʼяса і масові розстріли роззброєних захисників і проукраїнських цивільних на окупованих територіях. Тому ніяких опцій крім перемалувати кацапське мʼясо поки воно не захлинеться в своєму фарші нема.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:30 Ответить
Перемелюйте, тільки у русні більше м'яса і рано чи пізно у нас тупо не буде захисників, тоді залишиться лише варіант з окупацією.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:35 Ответить
У нас взагалі нема мʼяса, киця.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:39 Ответить
Тому я і писав про захисників. У русні стільки м'яса, що вони гарантовано рано чи пізно вб'ють всіх захисників.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:42 Ответить
Но тоді хай зволіють ************ сюди і вибороти кращі умови.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:09 Ответить
 
 