Европа не согласится ни на одну новую "Ялту" относительно Украины, - глава МИД Норвегии Эйде

Европейские члены НАТО убеждены, что любые попытки разделить Европу на сферы влияния, подобно ялтинским договоренностям после Второй мировой войны, являются абсолютно неприемлемыми.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Министр подчеркнул, что Европа будет настаивать на своих условиях мирного урегулирования, поскольку речь идет не только о безопасности Украины, но и о будущей системе безопасности всего континента. "Ключевой вопрос - чтобы мир был справедливым и длительным... Это вопрос будущего Европы", - отметил он.

Эйде подчеркнул, что страны Альянса не согласятся ни на какие "новые ялтинские договоренности". По его словам, сейчас и на поле боя в Украине, и в процессе мирных переговоров формируется послевоенная архитектура безопасности Европы. Поэтому, подчеркнул министр, задача партнеров - сохранять силу и устойчивость Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО будет усиливать давление на Россию, если мирные переговоры не принесут результатов, - Рютте

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин