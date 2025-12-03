Всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані, - Стубб
На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Politico.
Так, за словами Стубба, реальність така, що "мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом".
"Реальність також полягає в тому, що ми, фіни, повинні готуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані", – сказав він.
Він додав, що "сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора", і що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати.
Зазначається, що інтерв'ю Стубба відбулося одразу після зустрічей між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та російським диктатором Володимиром Путіним, які не дали жодного прогресу в припиненні війни в Україні.
Що передувало?
- 2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.
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Як би перед мною стояло б питання обміняти території на життя людей - я б не вагався . Бо в моїй системі координат ,як і в Манергейма люди важливіші територій. А де території важливіші людей ? В совку Сралінів-Зеленських ?
"В разі нападу на когось із членів НАТИ всі пункти Статуту НАТО навряд чи будуть виконані".
Якщо це не кордони 1991р., то це в кожному разі винагорода для головорізів_кацапів, тобто для агресора.
Тому може ліпше не патякати про "справедливий_мир", а краще казати "обмежена_винагорода_для_кацапії". Тоді всім буде видно вартість права та світового порядку, а також те як країни Заходу захищають право та свободу. Всіх без винятків.
Але тут в країні свій особий шлях
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
То есть, мировой хулиган, вооружившись ядерной заточкой, будет творить что захочет, а вы будете произносить "глубокомысленные" изречения?