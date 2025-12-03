Всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані, - Стубб

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Politico.

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Так, за словами Стубба, реальність така, що "мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом".

"Реальність також полягає в тому, що ми, фіни, повинні готуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані", – сказав він.

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Він додав, що "сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора", і що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати.

Зазначається, що інтерв'ю Стубба відбулося одразу після зустрічей між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та російським диктатором Володимиром Путіним, які не дали жодного прогресу в припиненні війни в Україні.

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