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Новини Мирний план США Зустріч Віткоффа з Путіним
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Всі умови для справедливого миру в України навряд чи будуть виконані, - Стубб

Стубб про мир в Україні

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, умови для "справедливого миру" в Україні навряд чи будуть виконані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Politico.

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Так, за словами Стубба, реальність така, що "мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом".

"Реальність також полягає в тому, що ми, фіни, повинні готуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані", – сказав він.

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Він додав, що "сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора", і що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати.

Зазначається, що інтерв'ю Стубба відбулося одразу після зустрічей між посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та російським диктатором Володимиром Путіним, які не дали жодного прогресу в припиненні війни в Україні.

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Що передувало?

Автор: 

перемовини (3824) Фінляндія (1457) Стубб Александр (212)
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Топ коментарі
+4
Твоя країна здалася совкам і офіційно відмовилася від Виборга. Так що помовч зі своїми порадами.
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03.12.2025 15:53 Відповісти
+4
Екстраполюємо:
"В разі нападу на когось із членів НАТИ всі пункти Статуту НАТО навряд чи будуть виконані".
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03.12.2025 15:54 Відповісти
+3
Америка також показала фігвам а не гроші. Навіть зброю і ту продають через ЄС. До керувалися в Києві. Вже про перемогу не йде мова? Вже навіть не про справедливий мир, вже б просто про перемир'я. Пізно. Москаль пертиме доки з якогось дива ЗСУ зламають йому хребет Вундерваффеном що нереально тож кацапи наступатимуть доки не примусять зеленого виконати всі свої вимоги. Проґавив зелений шанс на терпиме перемир'я в Стамбулі-22
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03.12.2025 16:08 Відповісти
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да, вы вместе с Трампом будете давить на то чтоб отдали донбасс, и потом объявите что это лучшее на что могли мы расчитывать в данной ситуации. Немецкий МИД уже тоже заявил Укркаине скорее всего прийдется пойти на болезненные уступки
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03.12.2025 15:53 Відповісти
Тоді війна буде продовжуватись.
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03.12.2025 16:43 Відповісти
Твоя країна здалася совкам і офіційно відмовилася від Виборга. Так що помовч зі своїми порадами.
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03.12.2025 15:53 Відповісти
Прийняла важке але правильне в тій ситуації рішення.
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03.12.2025 16:14 Відповісти
Панове фінни ,згадайте власну історію ,у вас в 1940 і 1944 роках теж був "справедливий мир " ви ж не розповідаєте казочки про "кордон 1920 року " і не кричите "поверніть нам Вііпурі ( теперішній Виборг і Петсамо ( теперішню Пєчєнгу ) ( мається на увазі договір між Фінляндією і РСФСР ,який встановив кордон між ними ,який проїснував до 1940 року) .
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03.12.2025 16:58 Відповісти
А що нам заважає прийняти таке ж рішення чи теперішня путінська рашка страшніша за тодішній сталінський ссср ? Тим більше ,що в України майже вдвічі більша територія ніж у Фінляндії.
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03.12.2025 17:02 Відповісти
Вчить краще історію
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03.12.2025 16:23 Відповісти
Так я і написав про Зимову війну 1939-1940 років.
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03.12.2025 16:59 Відповісти
Совки до речі які окупували Виборг до речі були вашими дідами і прадідами - так що хто має мовчати питання риторичне .
Як би перед мною стояло б питання обміняти території на життя людей - я б не вагався . Бо в моїй системі координат ,як і в Манергейма люди важливіші територій. А де території важливіші людей ? В совку Сралінів-Зеленських ?
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03.12.2025 17:43 Відповісти
В той войне (зимней) финнам никто не помогал, та же Германия не дала им ни одного патрона, во всём они тогда опирались на собственные силы. С нынешней ситуацией в Украине сравнивать нельзя.
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04.12.2025 01:50 Відповісти
Екстраполюємо:
"В разі нападу на когось із членів НАТИ всі пункти Статуту НАТО навряд чи будуть виконані".
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03.12.2025 15:54 Відповісти
Ще б Стубб сказав ЩО в його розумінні означає "справедливий_мир" для України.

Якщо це не кордони 1991р., то це в кожному разі винагорода для головорізів_кацапів, тобто для агресора.

Тому може ліпше не патякати про "справедливий_мир", а краще казати "обмежена_винагорода_для_кацапії". Тоді всім буде видно вартість права та світового порядку, а також те як країни Заходу захищають право та свободу. Всіх без винятків.
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03.12.2025 15:54 Відповісти
А всі незламники дійсно очікували, що європейці будуть вічно давати кошти власних платників податків українським корупціонерам на розкрадання? Особливо коли ті обхезалися на весь світ.
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03.12.2025 16:00 Відповісти
Хай Стубб розкаже, як повелися фіни у 44 році зі своїми союзниками німцями, коли треба було вивернутися. А то він все про справедливість та непохитність.
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03.12.2025 16:02 Відповісти
Ви фіни розумні.Все вірно робите і робили навіть у русько-фінській війні, розуміючи разючі диспозиції сторін і будучи в першу чергу людиноцентрічною країною на чолі з мудрим Густавом Манергеймом навіть тоді.
Але тут в країні свій особий шлях
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03.12.2025 16:04 Відповісти
Америка також показала фігвам а не гроші. Навіть зброю і ту продають через ЄС. До керувалися в Києві. Вже про перемогу не йде мова? Вже навіть не про справедливий мир, вже б просто про перемир'я. Пізно. Москаль пертиме доки з якогось дива ЗСУ зламають йому хребет Вундерваффеном що нереально тож кацапи наступатимуть доки не примусять зеленого виконати всі свої вимоги. Проґавив зелений шанс на терпиме перемир'я в Стамбулі-22
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03.12.2025 16:08 Відповісти
А коли я тоді казав, шо замість самовбивчого контрнаступу треба закопуватися та починати предметні перемовини, то мені закидали, що я дебіл та зрадник, і зараз наші не те, що на кордони 91 вийдуть, в ще й краснодар заберуть. Наш нарід просто якийсь нездатний до критичного мислення та навчання.
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03.12.2025 17:00 Відповісти
А 22 была капитуляция и сейчас капитуляция, то Зе ничего не упустил, если не хочет сдаваться. А вы бы уже давно сдались, за это все ясно!!!! ********** украиномовных прихвостень, передавай привет *****, от "жму руку"!!🤣😂🤡🤪🤣
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03.12.2025 19:13 Відповісти
Стуббе ,поїдь в гості до Короля у США й запитай його - ТИ ОТОЙ ЗАКОН ЩО ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?
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03.12.2025 16:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
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03.12.2025 16:28 Відповісти
what a pussy 😦
То есть, мировой хулиган, вооружившись ядерной заточкой, будет творить что захочет, а вы будете произносить "глубокомысленные" изречения?
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03.12.2025 17:32 Відповісти
Буй з ним зі справедливим. Дайте надійний. ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ! Ось шо головне!
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03.12.2025 18:18 Відповісти
Нету никакой гарантии и не может быть. Воевать за нас никто не будет, даже если даст гарантии Трампон Трампакс, и вы не пойдете воевать за поляков. Хочешь дать ********, то нужно качаться, вооружатся и иметь финансовую поддержку от союзников. А бумажки ничего не решают.
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03.12.2025 19:18 Відповісти
 
 