Ердоган і Макрон говорили про Україну: Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном на прохання французької сторони, під час якої обговорювалися двосторонні відносини, війна між РФ та Україною, а також регіональні та глобальні питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Адміністрації президента Туреччини.

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Питання співпраці

Так, під час зустрічі Ердоган заявив про важливість розвитку співпраці між Туреччиною та Францією, і що вони продовжуватимуть робити кроки для досягнення цієї мети.

Війна РФ проти України

"Наш президент заявив, що Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни між Україною та Росією шляхом встановлення справедливого та тривалого миру", - йдеться в повідомленні.

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Ердоган додав, що контакти зі сторонами "для активізації Стамбульського процесу тривають, і що Туреччина готова зробити все можливе, щоб якомога швидше відчинити двері до миру".

Крім того, турецький президент заявив, що дипломатичні канали повинні використовуватися найефективнішим чином для досягнення міцного миру, і що підтримка Туреччиною процесу припинення вогню та його наслідків продовжуватиме зростати, а також що уникнення кроків, які загрожують глобальному миру, сприятиме мирним зусиллям.

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Інші питання

Під час розмови також обговорювалася остання ситуація на Кавказі, у Газі та Сирії.