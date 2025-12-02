"Маніпулятивна дезінформація": у Туреччині відреагували на скандал з українськими сиротами

1 грудня вибухнув скандал через розслідування щодо насильства над дітьми, яких евакуювали до Туреччини в межах проєкту "Дитинство без війни". У Туреччині заявили, що пропонували інакше розмістити сиріт з України, але отримали відмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Дітей, евакуйованих до нашої країни через українсько-російську війну, розміщували в готелях, визначених українським фондом, з відома та за вказівками української влади, під наглядом їхнього офіційного опікуна, вчителів, прийомних сімей або членів сім'ї", — підкреслили у Центрі боротьби з дезінформацією Управління комунікацій Турецької Республіки.

У процесі була налагоджена координація з установами, щоб забезпечити дітям житло, харчування, охорону здоров'я, освіту, гігієну та безпеку. Також була організована інфраструктура для психосоціальної підтримки. За щоденний догляд та нагляд відповідала українська сторона.

"Враховуючи ризики, які можуть виникнути через спільні умови проживання, українській владі було надано пропозицію щодо розміщення дітей у дитячих закладах, що підпорядковуються Міністерству сім'ї та соціальних служб, як і інших українських дітей, але цю пропозицію не було прийнято", — заявили у Туреччині.

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Після того, як сиріт вже повернули до України, у турецькому міністерстві дізналися про звинувачення у жорстокому поводженні з двома дівчатками. Чиновники терміново подали заяву про кримінальний злочин та почали судове провадження попри те, що офіційний звіт або скарга були відсутні. Вони керувались інтересами дітей та серйозністю звинувачень.

"Уявлення про те, що Туреччина не виконує своїх зобов'язань щодо захисту дітей, яке намагаються створити в новинному репортажі, не відображає правди та є прикладом маніпулятивної дезінформації, спрямованої на введення громадськості в оману", — запевнили у турецькому Центрі боротьби з дезінформацією.

Нині місцеве міністерство у співпраці з Україною продовжує вживати всіх необхідних заходів для захисту дітей, які стали жертвами війни. Водночас суспільство закликали "не покладатися на маніпулятивний контент".

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Нагадуємо, 1 грудня 2025 року було опубліковано розслідування "Слідство.Інфо" щодо дітей із інтернатів Дніпропетровщини, яких евакуювали на початку війни до Туреччини. Журналісти стверджують, що сироти зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також не мали доступу до освіти та медицини.