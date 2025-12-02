"Манипулятивная дезинформация": в Турции отреагировали на скандал с украинскими сиротами

1 декабря разразился скандал из-за расследования о насилии над детьми, которых эвакуировали в Турцию в рамках проекта "Детство без войны". В Турции заявили, что предлагали иначе разместить сирот из Украины, но получили отказ.

"Детей, эвакуированных в нашу страну из-за украинско-российской войны, размещали в отелях, определенных украинским фондом, с ведома и по указанию украинских властей, под присмотром их официального опекуна, учителей, приемных семей или членов семьи", — подчеркнули в Центре борьбы с дезинформацией Управления коммуникаций Турецкой Республики.

В процессе была налажена координация с учреждениями, чтобы обеспечить детям жилье, питание, здравоохранение, образование, гигиену и безопасность. Также была организована инфраструктура для психосоциальной поддержки. За ежедневный уход и присмотр отвечала украинская сторона.

"Учитывая риски, которые могут возникнуть из-за совместных условий проживания, украинским властям было предложено разместить детей в детских учреждениях, подчиняющихся Министерству семьи и социальных служб, как и других украинских детей, но это предложение не было принято", — заявили в Турции.

После того, как сирот уже вернули в Украину, в турецком министерстве узнали об обвинениях в жестоком обращении с двумя девочками. Чиновники срочно подали заявление об уголовном преступлении и начали судебное разбирательство, несмотря на то, что официальный отчет или жалоба отсутствовали. Они руководствовались интересами детей и серьезностью обвинений.

"Представление о том, что Турция не выполняет своих обязательств по защите детей, которое пытаются создать в новостном репортаже, не отражает правду и является примером манипулятивной дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение", — заверили в турецком Центре борьбы с дезинформацией.

В настоящее время местное министерство в сотрудничестве с Украиной продолжает принимать все необходимые меры для защиты детей, ставших жертвами войны. В то же время общество призвали "не полагаться на манипулятивный контент".

Напоминаем, 1 декабря 2025 года было опубликовано расследование "Слідство.Інфо" о детях из интернатов Днепропетровщины, которых эвакуировали в начале войны в Турцию. Журналисты утверждают, что сироты подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также не имели доступа к образованию и медицине.