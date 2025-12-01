Избивали, ограничивали в еде, а несовершеннолетние беременели: отчет о судьбе детей, эвакуированных Фондом Шостака в Турцию. ВИДЕО
Более полутысячи детей из интернатов Днепропетровской области, которые были эвакуированы в начале полномасштабного вторжения РФ в Турцию, подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также не имели доступа к образованию и медицине.
Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Журналисты получили доступ к отчету мониторингового визита Офиса украинского омбудсмена.
В марте 2024 года сотрудники Офиса омбудсмена и органов власти Днепропетровской области посетили отели в Турции, куда эвакуировали 510 детей-сирот и лишенных родительской опеки.
Дети находились в Турции уже два года и в основном размещались в отеле "Лариса" города Бельдеби.
Эвакуация проводилась по согласованию с Днепропетровской ОГА и приказами учреждений при содействии Консульства Украины в городе Анталия и благотворительной организации "Благотворительный фонд Руслана Шостака".
Было зафиксировано, что дети, проживавшие в отеле на 200 номеров и уже два года находившиеся в эвакуации, не имели полноценного доступа к образованию. В отеле был оборудован образовательный класс на 25 учеников, однако в обучении нуждались около 200 детей. Большинство детей учились в гостиничных комнатах, где "отсутствовали надлежащие условия".
"Дети, у которых нет планшетов, не имеют доступа к образованию или учатся вместе с другими детьми с одним планшетом или телефоном. При этом планшет используется как средство поощрения сопровождающими. За плохое поведение или нежелание участвовать в компаниях по сбору средств Фонда, дети могут быть лишены планшета, а вместе с тем и доступа к образованию", - говорится в отчете.
Фонд Шостака
В документе также отмечается, что Фонд Руслана Шостака ограничивал доступ представителей власти Турции к детям и привлекал несовершеннолетних к сбору средств на счета Фонда.
В отчете говорится, что Фонд Шостака проводил специальные фотосессии и съемки видеороликов, а детям, участвовавшим в таких кампаниях, предоставлялись преференции в виде дополнительного питания, одежды и т.д. Детей, которые отказывались от участия, наказывали и ограничивали в доступе к развлечениям.
Несколько воспитанниц интернатов, которые находились в эвакуации в Турции, рассказали журналистам, что детей, которые не хотели участвовать в записи промороликов, наказывали.
Сам Шостак такое поведение представителей его организации опроверг.
В отчете также отмечено, что "применение физического насилия и психологического давления со стороны сопровождающих лиц из числа воспитателей, а также представителей Фонда Шостака носит системный характер".
Также фиксируется, что воспитатель криворожской гимназии Александр Титов делегировал функции надзора, контроля, наказания и запугивания несовершеннолетних детей-спортсменов, которые были в его подчинении. "Воспитатель лично избивал, запугивал и издевался над детьми. Есть показания детей и видеодоказательства, подтверждающие его насильственные действия".
Титов в комментарии "Слідству.Інфо" опроверг применение физической силы к воспитанникам. Однако дети, которые находились в Турции в этот период, подтвердили журналистам информацию из отчета.
В отчете также упоминается, что воспитатели издевались над детьми с инвалидностью, "били зарядками для телефона и мокрой одеждой".
Безопасность в отеле
Украинский консул, говорится в отчете, отмечал, что в течение последних двух месяцев существенно возросло количество запросов со стороны представителей Фонда о допуске на территорию отеля посторонних лиц. Фонд это объяснял необходимостью "показывать детей из Украины" для проведения кампаний по сбору средств.
"Отсутствие у Фонда критериев отбора персонала и контроля за их пребыванием и перемещением по территории отеля приводит к ряду существенных нарушений прав ребенка. Персонал ежедневно контактирует с детьми и имеет беспрепятственный доступ к местам их обучения и проживания. Что делает возможными вероятные сексуальные преступления в отношении детей и применение к ним насилия", - отмечается там.
Несовершеннолетние беременели от работников отеля
В отчете упомянуты случаи сексуальных отношений между несовершеннолетними девушками и турками, которые работали в отеле. Две девушки забеременели и родили детей от представителей персонала отеля. "Слідство.Інфо" нашло подтверждение этого факта в отчете.
Представители мониторинговой миссии также упоминают случай, когда воспитанница интерната исчезла из отеля на двое суток, "из-за чего была проведена поисково-спасательная операция с использованием вертолета". Также речь идет о двух подростках, которые сбежали из отеля и ограбили местный магазин.
"По информации детей, несовершеннолетняя имела половой контакт с гражданином России, украла у него деньги, из-за чего он вооруженный искал ее на территории отеля", — говорится в отчете.
Представители Фонда искали детей самостоятельно, опасаясь огласки. После этого инцидента (бегства ребят и ограбления магазина) в декабре 2024 года детей вернули в Украину.
По результатам мониторингового визита украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Через год уголовное дело закрыли из-за недостатка доказательств.
Ответственность
Журналисты выяснили, что только Александр Титов, который, как сказано в отчете, применял физическое насилие к детям, был понижен с должности старшего воспитателя до учителя физкультуры того же учреждения.
Известно, что Руслан Шостак получил высокую государственную награду за проект эвакуации - "Орден за заслуги III степени". Указ об этом подписал Владимир Зеленский.
Шостак отрицал приведенные факты, а представители команды Фонда обещали прислать другие отчеты, которые опровергают приведенное в отчете Офиса омбудсмена. Вместо этого они по ошибке прислали журналистам документ с планом нейтрализации влияния их расследования.
Что говорят в Фонде?
"Проблемы и ошибки были. О тех, о которых мы знали, мы сообщали ответственным лицам. О некоторых фактах узнали значительно позже, а о части, вероятно, не знаем до сих пор.
Проверками условий пребывания, воспитания и ухода за детьми занимались областная государственная (военная) администрация и Офис Омбудсмена. При выявлении нарушений администрация информировала социальные службы и Национальную полицию. Фонд не имел права осуществлять проверки воспитания или ухода за детьми или каким-либо образом вмешиваться в деятельность учреждений и воспитателей", - говорится в заявлении.
Там отмечают, что фонд оказывал только материальную и финансовую помощь: обеспечивал финансирование проживания, питания, логистики, закупки необходимых вещей, бытовых расходов детей и сопровождающих лиц, досуга, а также других согласованных организационных процессов.
"Полномочия Фонда были определены и зафиксированы документально.
Безопасность детей на территории Турции — в частности, охрану, присутствие полицейских, режим пребывания детей в гостинице, согласование персонала, которого нанимала гостиница, — обеспечивала принимающая сторона в лице Министерства семьи, труда и социальных услуг Турции.
На территории гостиницы, где жили дети, круглосуточно находились представители Министерства, привлеченные ими психологи и другие специалисты", – пояснили там.
В Фонде отметили, что допускали ошибки из-за нехватки опыта:
"Масштаб и концентрация проекта в одном месте открыли нам другую сторону сиротства — системные проблемы, сопровождающие детей независимо от того, находятся ли они в эвакуации или в украинских интернатах.
Еще во время эвакуации мы поняли: точечно исправить ситуацию невозможно. Необходимо работать с системой. Мы задались целью помогать детям получать главное — дом, семью, стабильность".
Фонд поблагодарил журналистов за огласку темы.
"Мы можем не соглашаться с отдельными формулировками или интерпретациями, но важно признать: фильм "Государственные дети" привлек внимание к проблемам, которые по разным причинам могли быть недооценены или незамечены в тот момент, когда они происходили.
В ближайший месяц мы привлечем украинских и международных экспертов в сфере защиты детей для обновления наших внутренних политик, процедур и стандартов. Мы готовим White Paper — документ, который поможет нам согласовать работу с лучшими международными практиками в области безопасности, сопровождения детей, реагирования на нарушения прав, этики фандрейзинга и организации гуманитарных проектов.
Мы также внимательно изучим все описанные в фильме случаи и сделаем все возможное для их решения - там, где это позволяют закон, обстоятельства и интересы детей, независимо от того, кто именно был ответственен в тот момент", - подытожили там.
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І позбавити нагород!
на шибеницю !!!
розвів пєдофілію та насильство !
ось він
Руслан Станіславович Шостак (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 20 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпро) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C підприємець, засновник і співвласник національних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 торговельних мереж https://uk.wikipedia.org/wiki/EVA_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2) EVA і https://uk.wikipedia.org/wiki/Varus_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2) VARUS.
БлагодійністьУ 2022 заснував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 БФ Руслана Шостака, яка спеціалізується на допомозі Силам оборони України та постраждалим від російсько-української війни. Займається евакуацією дітей-сиріт з України під час війни
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Говорили-балакали, сіли, тай зплакали