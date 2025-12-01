Избивали, ограничивали в еде, а несовершеннолетние беременели: отчет о судьбе детей, эвакуированных Фондом Шостака в Турцию. ВИДЕО

Более полутысячи детей из интернатов Днепропетровской области, которые были эвакуированы в начале полномасштабного вторжения РФ в Турцию, подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также не имели доступа к образованию и медицине.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем идет речь?

Журналисты получили доступ к отчету мониторингового визита Офиса украинского омбудсмена.

В марте 2024 года сотрудники Офиса омбудсмена и органов власти Днепропетровской области посетили отели в Турции, куда эвакуировали 510 детей-сирот и лишенных родительской опеки.

Дети находились в Турции уже два года и в основном размещались в отеле "Лариса" города Бельдеби.

Эвакуация проводилась по согласованию с Днепропетровской ОГА и приказами учреждений при содействии Консульства Украины в городе Анталия и благотворительной организации "Благотворительный фонд Руслана Шостака".

Было зафиксировано, что дети, проживавшие в отеле на 200 номеров и уже два года находившиеся в эвакуации, не имели полноценного доступа к образованию. В отеле был оборудован образовательный класс на 25 учеников, однако в обучении нуждались около 200 детей. Большинство детей учились в гостиничных комнатах, где "отсутствовали надлежащие условия".

"Дети, у которых нет планшетов, не имеют доступа к образованию или учатся вместе с другими детьми с одним планшетом или телефоном. При этом планшет используется как средство поощрения сопровождающими. За плохое поведение или нежелание участвовать в компаниях по сбору средств Фонда, дети могут быть лишены планшета, а вместе с тем и доступа к образованию", - говорится в отчете.

Фонд Шостака

В документе также отмечается, что Фонд Руслана Шостака ограничивал доступ представителей власти Турции к детям и привлекал несовершеннолетних к сбору средств на счета Фонда.

В отчете говорится, что Фонд Шостака проводил специальные фотосессии и съемки видеороликов, а детям, участвовавшим в таких кампаниях, предоставлялись преференции в виде дополнительного питания, одежды и т.д. Детей, которые отказывались от участия, наказывали и ограничивали в доступе к развлечениям.

Несколько воспитанниц интернатов, которые находились в эвакуации в Турции, рассказали журналистам, что детей, которые не хотели участвовать в записи промороликов, наказывали.

Сам Шостак такое поведение представителей его организации опроверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил нового главу Госслужбы по делам детей

В отчете также отмечено, что "применение физического насилия и психологического давления со стороны сопровождающих лиц из числа воспитателей, а также представителей Фонда Шостака носит системный характер".

Также фиксируется, что воспитатель криворожской гимназии Александр Титов делегировал функции надзора, контроля, наказания и запугивания несовершеннолетних детей-спортсменов, которые были в его подчинении. "Воспитатель лично избивал, запугивал и издевался над детьми. Есть показания детей и видеодоказательства, подтверждающие его насильственные действия".

Титов в комментарии "Слідству.Інфо" опроверг применение физической силы к воспитанникам. Однако дети, которые находились в Турции в этот период, подтвердили журналистам информацию из отчета.

В отчете также упоминается, что воспитатели издевались над детьми с инвалидностью, "били зарядками для телефона и мокрой одеждой".

Читайте также: Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний по похищению украинских детей, - The Hill

Безопасность в отеле

Украинский консул, говорится в отчете, отмечал, что в течение последних двух месяцев существенно возросло количество запросов со стороны представителей Фонда о допуске на территорию отеля посторонних лиц. Фонд это объяснял необходимостью "показывать детей из Украины" для проведения кампаний по сбору средств.

"Отсутствие у Фонда критериев отбора персонала и контроля за их пребыванием и перемещением по территории отеля приводит к ряду существенных нарушений прав ребенка. Персонал ежедневно контактирует с детьми и имеет беспрепятственный доступ к местам их обучения и проживания. Что делает возможными вероятные сексуальные преступления в отношении детей и применение к ним насилия", - отмечается там.

Читайте также: Украина нашла в России около 400 мест, где находятся похищенные дети, - Зеленский

Несовершеннолетние беременели от работников отеля

В отчете упомянуты случаи сексуальных отношений между несовершеннолетними девушками и турками, которые работали в отеле. Две девушки забеременели и родили детей от представителей персонала отеля. "Слідство.Інфо" нашло подтверждение этого факта в отчете.

Представители мониторинговой миссии также упоминают случай, когда воспитанница интерната исчезла из отеля на двое суток, "из-за чего была проведена поисково-спасательная операция с использованием вертолета". Также речь идет о двух подростках, которые сбежали из отеля и ограбили местный магазин.

"По информации детей, несовершеннолетняя имела половой контакт с гражданином России, украла у него деньги, из-за чего он вооруженный искал ее на территории отеля", — говорится в отчете.

Представители Фонда искали детей самостоятельно, опасаясь огласки. После этого инцидента (бегства ребят и ограбления магазина) в декабре 2024 года детей вернули в Украину.

По результатам мониторингового визита украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Через год уголовное дело закрыли из-за недостатка доказательств.

Читайте также: Военному РФ, который способствовал депортации 15 украинских детей в Россию, сообщено о подозрении. ФОТО

Ответственность

Журналисты выяснили, что только Александр Титов, который, как сказано в отчете, применял физическое насилие к детям, был понижен с должности старшего воспитателя до учителя физкультуры того же учреждения.

Известно, что Руслан Шостак получил высокую государственную награду за проект эвакуации - "Орден за заслуги III степени". Указ об этом подписал Владимир Зеленский.

Шостак отрицал приведенные факты, а представители команды Фонда обещали прислать другие отчеты, которые опровергают приведенное в отчете Офиса омбудсмена. Вместо этого они по ошибке прислали журналистам документ с планом нейтрализации влияния их расследования.

Читайте: Украина и США работают, чтобы в мирном плане были обмен "все на всех" и возвращение похищенных РФ детей, - Зеленский

Что говорят в Фонде?

"Проблемы и ошибки были. О тех, о которых мы знали, мы сообщали ответственным лицам. О некоторых фактах узнали значительно позже, а о части, вероятно, не знаем до сих пор.

Проверками условий пребывания, воспитания и ухода за детьми занимались областная государственная (военная) администрация и Офис Омбудсмена. При выявлении нарушений администрация информировала социальные службы и Национальную полицию. Фонд не имел права осуществлять проверки воспитания или ухода за детьми или каким-либо образом вмешиваться в деятельность учреждений и воспитателей", - говорится в заявлении.

Там отмечают, что фонд оказывал только материальную и финансовую помощь: обеспечивал финансирование проживания, питания, логистики, закупки необходимых вещей, бытовых расходов детей и сопровождающих лиц, досуга, а также других согласованных организационных процессов.

"Полномочия Фонда были определены и зафиксированы документально.

Безопасность детей на территории Турции — в частности, охрану, присутствие полицейских, режим пребывания детей в гостинице, согласование персонала, которого нанимала гостиница, — обеспечивала принимающая сторона в лице Министерства семьи, труда и социальных услуг Турции.

На территории гостиницы, где жили дети, круглосуточно находились представители Министерства, привлеченные ими психологи и другие специалисты", – пояснили там.

В Фонде отметили, что допускали ошибки из-за нехватки опыта:

"Масштаб и концентрация проекта в одном месте открыли нам другую сторону сиротства — системные проблемы, сопровождающие детей независимо от того, находятся ли они в эвакуации или в украинских интернатах.

Еще во время эвакуации мы поняли: точечно исправить ситуацию невозможно. Необходимо работать с системой. Мы задались целью помогать детям получать главное — дом, семью, стабильность".

Фонд поблагодарил журналистов за огласку темы.

"Мы можем не соглашаться с отдельными формулировками или интерпретациями, но важно признать: фильм "Государственные дети" привлек внимание к проблемам, которые по разным причинам могли быть недооценены или незамечены в тот момент, когда они происходили.

В ближайший месяц мы привлечем украинских и международных экспертов в сфере защиты детей для обновления наших внутренних политик, процедур и стандартов. Мы готовим White Paper — документ, который поможет нам согласовать работу с лучшими международными практиками в области безопасности, сопровождения детей, реагирования на нарушения прав, этики фандрейзинга и организации гуманитарных проектов.

Мы также внимательно изучим все описанные в фильме случаи и сделаем все возможное для их решения - там, где это позволяют закон, обстоятельства и интересы детей, независимо от того, кто именно был ответственен в тот момент", - подытожили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют отправить 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожской области в РФ, - Центр нацсопротивления