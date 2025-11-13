РУС
221 7

Украина нашла в России около 400 мест, где находятся похищенные дети, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже вернула домой более 1600 детей, похищенных Россией. По его словам, работа продолжается при участии международных партнеров, в частности США, Катара и Ватикана.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме

Украина привлекает мировых лидеров к возвращению детей

"Очень важно привлекать как можно больше лидеров и известных людей – не только президентов и премьер-министров. Я действительно считаю, что встреча первых леди США и Украины была важной. Мы очень благодарны за то, что Мелания помогла вернуть некоторых детей домой, в Украину.

Мы также работаем с Катаром, с Ватиканом. И есть некоторые другие страны, которые пытаются помочь. Мы вернули более 1600 детей. А по нашим оценкам, их там тысячи. Это правда – около 19,5 тысяч похищенных детей в России. Мы должны сосредоточиться на том, как их найти. Это очень сложно. Мы работаем с различными разведками", - подчеркнул Зеленский.

Обнаружено более 400 мест содержания украинских детей в России

"Мы нашли в России около 400 мест, где находятся похищенные дети. Это реальный факт, что эти люди взяли этого ребенка, украли этого ребенка. Это долгий и сложный путь. Мы каждый день находим все больше и больше детей. Но это не только о том, как их похитили. Это о том, как их найти. И это сложная работа. И очень важная", - написал президент.

Зеленский обсудил вопросы с американскими сенаторами

"Обсудили все эти темы: поле боя, замороженные российские активы и вопрос похищенных украинских детей – в разговоре с сенаторами США. Благодарен за их готовность помочь в каждом направлении", - добавил президент.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
  • Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
  • В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

  • Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

