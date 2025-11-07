РУС
С временно оккупированной территории вывезли парня, которого россияне могли мобилизовать

из оккупации спасли парня, которого россияне могли мобилизовать

С временно оккупированной территории Украины удалось спасти еще одного парня, которого российские военные могли принудительно мобилизовать. Его эвакуацию осуществили в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Юношу могли мобилизовать в армию РФ

"После того, как парню исполнилось 18 лет, его семья была вынуждена перепрятать сына, чтобы оккупанты не забрали его в российскую армию. Каждый день превратился в страх и ожидание обысков — российские военные ходили по домам, разыскивая юношей призывного возраста. В конце концов семья решилась на рискованный выезд", — отметил Ермак.

Читайте также: Пытали и угрожали депортацией и принудительным призывом: Группу детей и подростков вернули из российской оккупации

По его словам, благодаря поддержке волонтеров семья прошла этот опасный путь и теперь уже находится на свободной территории Украины. Они получают необходимую помощь и постепенно возвращаются к мирной жизни.

"Спасибо команде Helping to Leave за содействие в спасении семьи. Выполняем задачу Президента — вернуть всех украинских детей", - подчеркнул Ермак.

Читайте также: Молодую маму с младенцем вернули из российской оккупации

Возвращение похищенных РФ детей

Напомним, по словам президента Зеленского, с начала полномасштабной войны Россия депортировала более 19,5 тысяч украинских детей. Благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина уже вернула 1 625 несовершеннолетних.

Именно принудительная вывоз детей стал одной из причин, по которым Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

О, идея. ТЦК-ашников нужно отправлять на промысел на оккупированные территории.
