З тимчасово окупованої території вивезли хлопця, якого росіяни могли мобілізувати

З тимчасово окупованої території України вдалося врятувати ще одного хлопця, якого російські військові могли примусово мобілізувати. Його евакуацію здійснили в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ

Юнака могли мобілізувати до армії РФ

"Після того, як хлопцю виповнилося 18 років, його родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. Кожен день перетворився на страх і очікування обшуків — російські військові ходили по домівках, розшукуючи юнаків призовного віку. Зрештою родина зважилася на ризикований виїзд", - зазначив Єрмак.

За його словами, завдяки підтримці волонтерів родина пройшла цей небезпечний шлях і тепер уже на вільній території України. Вони отримують необхідну допомогу й поступово повертаються до мирного життя.

"Дякую команді Helping to Leave за сприяння у порятунку родини. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", - наголосив Єрмак.

Повернення викрадених РФ дітей

Нагадаємо, За словами президента Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія депортувала понад 19,5 тисяч українських дітей. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україна вже повернула 1 625 неповнолітніх.

Саме примусове вивезення дітей стало однією з причин, через які Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

