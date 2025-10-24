Молоду маму з немовлям повернули з російської окупації
З тимчасово окупованої Росією території вдалося вивезти молоду маму з немовлям у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Життя в окупації
"Після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані "служби опіки" спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що молода жінка рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, щоб не втратити дитину. Дівчина мріяла виїхати до сестри у Дніпро.
Мама з немовлям уже в безпеці
Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль