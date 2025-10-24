Молоду маму з немовлям повернули з російської окупації

З тимчасово окупованої Росією території вдалося вивезти молоду маму з немовлям у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Життя в окупації

"Після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані "служби опіки" спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В ОБСЄ призначили спецпредставницю з питань викрадення українських дітей

Зазначається, що молода жінка рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, щоб не втратити дитину. Дівчина мріяла виїхати до сестри у Дніпро.

Мама з немовлям уже в безпеці

Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці.

Також дивіться: Дві українські сім’ї з дітьми повернули з окупованих РФ територій. ФОТО