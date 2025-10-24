РУС
Молодую маму с младенцем вернули из российской оккупации

Маму с младенцем вернули из оккупации

С временно оккупированной Россией территории удалось вывезти молодую маму с младенцем в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Жизнь в оккупации

"После оккупации родного города в 2022 году жизнь 23-летней девушки превратилась в выживание. Когда она отказалась получать российский паспорт, так называемые "службы опеки" попытались забрать ее новорожденного сына под предлогом того, что мать якобы не может обеспечить ребенка", - говорится в сообщении.

Также читайте: В ОБСЕ назначили спецпредставителя по вопросам похищения украинских детей

Отмечается, что молодая женщина год жила в постоянном страхе, прячась от оккупационных властей, чтобы не потерять ребенка. Девушка мечтала уехать к сестре в Днепр.

Мама с младенцем уже в безопасности

Сегодня мама и малыш - уже на подконтрольной территории Украины. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новую жизнь в безопасности.

Также смотрите: Две украинские семьи с детьми вернули с оккупированных РФ территорий. ФОТО

спочатку Оманська Гнида готувала українців до шашликів і здала за декілька днів мільйони людей на окупацію та гвалтування ... а потім кожне повернення як героїзм подає ... гниди зельоні !
24.10.2025 12:59 Ответить
А це падло яким боком но події?
24.10.2025 13:07 Ответить
..дермак зі своєю Зєлєю та їхньою бандою мародерів сприяли створенню ситуації легкої та швидкої окупації Півдня та Сходу України людожерами кремля..
24.10.2025 13:40 Ответить
Чи не навідники і коректировщики заїзжають перед атаками на енергосистему... Тут питаня,де батько дитини і що вона робила майже 4 роки окупації. Багато хто, хто не ждун, а випадково попав в окупацію, потім виїхали в ЄС через ту саму білорашку, тай не тільки. Навіть багато чоловіків із ТОТ, примудрились виїхати в ЄС.
24.10.2025 13:30 Ответить
 
 