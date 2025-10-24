Молодую маму с младенцем вернули из российской оккупации

С временно оккупированной Россией территории удалось вывезти молодую маму с младенцем в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Жизнь в оккупации

"После оккупации родного города в 2022 году жизнь 23-летней девушки превратилась в выживание. Когда она отказалась получать российский паспорт, так называемые "службы опеки" попытались забрать ее новорожденного сына под предлогом того, что мать якобы не может обеспечить ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодая женщина год жила в постоянном страхе, прячась от оккупационных властей, чтобы не потерять ребенка. Девушка мечтала уехать к сестре в Днепр.

Мама с младенцем уже в безопасности

Сегодня мама и малыш - уже на подконтрольной территории Украины. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новую жизнь в безопасности.

