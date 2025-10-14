РУС
В ОБСЕ назначили спецпредставителя по вопросам похищения украинских детей

Шведская депутат Карина Эдебринк будет координировать международную работу по возвращению украинских детей

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил шведского депутата Карину Эдебринк специальным представителем по вопросам похищения и депортации украинских детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский озвучил на прошлой неделе во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи.

"Голос ОБСЕ и парламентариев важен. Роль международных партнеров - ключевая", - подчеркнул Ермак.

Читайте: Кравченко о тяжких преступлениях против детей: Приговор должен быть максимально справедливым - "безальтернативное пожизненное заключение"

О чиновнице

Карина Эдебринк - депутат парламента Швеции, член делегации страны в ОБСЕ, автор отчета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о похищении украинских детей Россией - одного из самых острых документов в этой теме. Неоднократно призывала государства-члены ОБСЕ присоединяться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и поддерживать инициативу президента Украины Bring Kids Back UA.

Карина, она такая. Я её знаю. Сколько с ней был, она всё в дом тащит. Она и детей навезет раза в полтора больше чем кацапы забрать.
14.10.2025 21:39 Ответить
 
 