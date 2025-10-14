В ОБСЕ назначили спецпредставителя по вопросам похищения украинских детей

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил шведского депутата Карину Эдебринк специальным представителем по вопросам похищения и депортации украинских детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский озвучил на прошлой неделе во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи.

"Голос ОБСЕ и парламентариев важен. Роль международных партнеров - ключевая", - подчеркнул Ермак.

О чиновнице

Карина Эдебринк - депутат парламента Швеции, член делегации страны в ОБСЕ, автор отчета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о похищении украинских детей Россией - одного из самых острых документов в этой теме. Неоднократно призывала государства-члены ОБСЕ присоединяться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и поддерживать инициативу президента Украины Bring Kids Back UA.

