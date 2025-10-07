РУС
Зеленский призвал ОБСЕ создать должность спецпосланника по возвращению украинских детей. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро призвал создать должность специального посланника, который будет заниматься вопросом возвращения депортированных украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства подчеркнул, что эта тема требует особого внимания международного сообщества.

"Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей. Мы должны вернуть их в семьи, к близким. И голос ОБСЕ и парламентариев очень важен", - отметил Зеленский в Telegram.

Стороны также обсудили совместные усилия, направленные на освобождение военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия.

Президент поблагодарил главу ПА ОБСЕ за поддержку Украины и готовность ассамблеи присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Благодарю президента за понимание важности продолжения давления на Россию. Ценим поддержку Украины и готовность ОБСЕ присоединиться к нашим инициативам", - добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что Россия наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм".

І куди ти його послати вирішив?
07.10.2025 20:23 Ответить
Володимир Олександрович Набздено потішив українців ще одним незламно вонючим відосиком.
07.10.2025 20:29 Ответить
 
 