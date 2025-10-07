Зеленский призвал ОБСЕ создать должность спецпосланника по возвращению украинских детей. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро призвал создать должность специального посланника, который будет заниматься вопросом возвращения депортированных украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства подчеркнул, что эта тема требует особого внимания международного сообщества.

"Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро предложил назначить специального посланника при президенте ПА ОБСЕ, который сфокусируется на возвращении украинских детей. Мы должны вернуть их в семьи, к близким. И голос ОБСЕ и парламентариев очень важен", - отметил Зеленский в Telegram.

Также читайте: Россия создала сеть из более 200 заведений для русификации и милитаризации украинских детей. ФОТОрепортаж

Стороны также обсудили совместные усилия, направленные на освобождение военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия.

Президент поблагодарил главу ПА ОБСЕ за поддержку Украины и готовность ассамблеи присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Читайте: Еще 16 молодых людей вернули с оккупированной Россией территории

"Благодарю президента за понимание важности продолжения давления на Россию. Ценим поддержку Украины и готовность ОБСЕ присоединиться к нашим инициативам", - добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что Россия наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ