Россия создала сеть из более чем 200 учреждений для русификации и милитаризации украинских детей. ФОТОрепортаж

Масштабную сеть из более 200 учреждений по принудительной русификации, "перевоспитанию" и милитаризации украинских детей создали органы российской власти в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья, сообщает Цензор.НЕТ.

В исследовании задокументировано не менее 210 локаций, куда с начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей. Это в основном лагеря и санатории, но также кадетские школы, религиозные учреждения и военные базы. Сеть охватывает 59 регионов.

Так называемое "перевоспитание" похищенных захватчиками детей осуществляли по меньшей мере в 130 из 210 выявленных заведений. Там происходит систематическое навязывание детям культурных, исторических и патриотических нарративов, которые отвечают интересам российского режима. В частности, дети слушали лекции по истории и геополитике в изложении российской пропаганды, пели государственный гимн РФ, участвовали в поднятии российского флага и торжественных митингах, посещали музеи и мемориалы, выполняли тематические творческие задания.

Милитаризацию украинских детей осуществляли в по меньшей мере 39 заведениях. Она включала строевые занятия, парады, обучение на стрельбищах, работу с учебным и настоящим оружием, метание гранат и упражнения на поле боя.

Кроме боевых упражнений, дети участвовали в занятиях по тактической медицине, учились эвакуировать раненых, проходили тренинги по беспилотным системам и конструировали элементы оборудования для армии.

"Перевоспитание" касалось разных категорий детей - от тех, кого отправляли "временно" в лагеря и санатории, до тех, кто был полностью депортирован и потерял связь с семьями. Особое внимание уделяли детям из детских домов, интернатов, детям с инвалидностью и из прифронтовых регионов, которые наиболее уязвимы к воздействию.

В отдельных случаях группы детей после пребывания в лагерях не возвращались домой даже после деоккупации их регионов, а попадали в систему принудительного усыновления и получали российское гражданство.

Такие программы рассчитаны на детей в возрасте от 8 до 17 лет с особым вниманием к подросткам, которых рассматривают как будущий мобилизационный ресурс армии РФ. Система депортаций и милитаризации нарушает международное гуманитарное право, в частности нормы Женевских конвенций и Римского статута Международного уголовного суда. Это позволяет квалифицировать ее как военное преступление и преступление против человечности.

