Росія створила мережу з понад 200 закладів для русифікації та мілітаризації українських дітей. ФОТОрепортаж

Масштабну мережу з понад 200 закладів з примусової русифікації, "перевиховання" та мілітаризації українських дітей створили органи російської влади в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя, повідомляє Цензор.НЕТ.

У дослідженні задокументовано щонайменше 210 локацій, куди з початку повномасштабного вторгення Росія вивозила українських дітей. Це переважно табори й санаторії, але також кадетські школи, релігійні установи та військові бази. Мережа охоплює 59 регіонів.

Так зване "перевиховання" викрадених загарбниками дітей здійснювали щонайменше у 130 з 210 виявлених закладів. Там відбувається систематичне нав’язування дітям культурних, історичних і патріотичних наративів, які відповідають інтересам російського режиму. Зокрема, діти слухали лекції з історії та геополітики у викладі російської пропаганди, співали державний гімн РФ, брали участь у піднятті російського прапора й урочистих мітингах, відвідували музеї й меморіали, виконували тематичні творчі завдання.

Мілітаризацію українських дітей здійснювали у щонайменше 39 закладах. Вона включала стройові заняття, паради, навчання на стрільбищах, роботу з навчальною та справжньою зброєю, метання гранат і вправи на полі бою.

Крім бойових вправ, діти брали участь у заняттях із тактичної медицини, вчилися евакуювати поранених, проходили тренінги з безпілотних систем та конструювали елементи обладнання для армії.

"Перевиховання" стосувалося різних категорій дітей — від тих, кого відправляли "тимчасово" до таборів і санаторіїв, до тих, хто був повністю депортований і втратив зв’язок із родинами. Особливу увагу приділяли дітям із сиротинців, інтернатів, дітям з інвалідністю та з прифронтових регіонів, які найбільш вразливі до впливу.

В окремих випадках групи дітей після перебування у таборах не поверталися додому навіть після деокупації їхніх регіонів, а потрапляли до системи примусового усиновлення та отримували російське громадянство.

Такі програми розраховані на дітей віком від 8 до 17 років з особливою увагою до підлітків, яких розглядають як майбутній мобілізаційний ресурс армії РФ. Система депортацій та мілітаризації порушує міжнародне гуманітарне право, зокрема норми Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це дозволяє кваліфікувати її як воєнний злочин та злочин проти людяності.











