Зеленський закликав ОБСЄ створити посаду спецпосланника щодо повернення українських дітей. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро закликав створити посаду спеціального посланника, який займатиметься питанням повернення депортованих українських дітей.

"Під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей. Ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий", - зазначив Зеленський у Telegram.

Сторони також обговорили спільні зусилля, спрямовані на звільнення військовополонених та цивільних громадян, яких незаконно утримує Росія.

Президент подякував очільнику ПА ОБСЄ за підтримку України та готовність асамблеї долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Дякую президенту за розуміння важливості продовження тиску на Росію. Цінуємо підтримку України та готовність ОБСЄ приєднатися до наших ініціатив", - додав Зеленський.

