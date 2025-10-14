УКР
В ОБСЄ призначили спецпредставницю з питань викрадення українських дітей

Шведська депутатка Каріна Едебрінк координуватиме міжнародну роботу з повернення українських дітей

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зазначається, що таку ініціативу Президент України Володимир Зеленський озвучив минулого тижня під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї.

"Голос ОБСЄ та парламентарів важливий. Роль міжнародних партнерів - ключова", - наголосив Єрмак.

Читайте: Кравченко про тяжкі злочини проти дітей: Вирок повинен бути максимально справедливим - "безальтернативне пожиттєве ув’язнення"

Про посадовицю

Каріна Едебрінк - депутатка парламенту Швеції, членкиня делегації країни в ОБСЄ, авторка звіту Парламентської асамблеї ОБСЄ про викрадення українських дітей Росією - одного з найгостріших документів у цій темі. Неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.

діти (5347) ОБСЄ (3534) повернення (309)
