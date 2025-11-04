Катували та погрожували депортацією і примусовим призовом: Групу дітей та підлітків повернули з російської окупації

Ще вісім дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Життя в окупації

Як зазначається, серед повернутих, зокрема:

11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи.

18-річний юнак, якому місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік.

17-річний підліток і його 15-річна сестра, які зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору".

21-річний хлопець, якого окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.

Діти та підлітки вже в безпеці

Тепер усі діти у безпеці - вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя.

