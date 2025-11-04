УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Повернення з окупації
537 5

Катували та погрожували депортацією і примусовим призовом: Групу дітей та підлітків повернули з російської окупації

Ще вісім дітей та підлітків повернули з окупації

Ще вісім дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Життя в окупації

Як зазначається, серед повернутих, зокрема:

  • 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи.
  • 18-річний юнак, якому місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік.
  • 17-річний підліток і його 15-річна сестра, які зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору".
  • 21-річний хлопець, якого окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.

Також читайте: Двох підлітків повернули з окупованих РФ територій

Діти та підлітки вже в безпеці

Тепер усі діти у безпеці - вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя.

Читайте: З окупації повернули ще 17 українських дітей - серед них підлітки, яких росіяни готували до війни

Автор: 

діти (5379) окупація (6920) підлітки (455)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
04.11.2025 19:31 Відповісти
СМЕРТЬ РАШИСТАМ та їхнім гнайманцям на БАНКОВІЙ ( ТАТАРОВ =керівники спецорганів , . суди та ПРокуратура )
показати весь коментар
04.11.2025 19:32 Відповісти
Вибачте, а наші "правоохоронці" роблять не те ж саме з незручними журналістами, слідчими НАБУ, діячами громадських організацій?
показати весь коментар
04.11.2025 19:35 Відповісти
А як можна погрожувати депортацією? Депортацією куди? На підконтрольну територію України то це добре, а якщо на козлостан то це погано...
показати весь коментар
04.11.2025 20:01 Відповісти
Погрожували депортацією і примусовим призовом.

Бачу д'Єрьмак вже й спічрайтерам недоплачує
показати весь коментар
04.11.2025 20:21 Відповісти
 
 