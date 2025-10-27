З окупації повернули ще 17 українських дітей - серед них підлітки, яких росіяни готували до війни

Ще 17 українських дітей та підлітків вдалося повернути з окупованих територій завдяки ініціативам Bring Kids Back UA та Save Ukraine.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед врятованих - 17-річний хлопець Микита, якого росіяни силоміць відправили до так званого "військового табору" під Мелітополем.

Під час "навчань" підлітка будили о шостій ранку, змушували копати окопи, збирати зброю та штурмувати будівлі. Таким чином окупанти готували його до війни проти України.

Також повернули 17-річного Ростислава, родина якого служить у Збройних силах України. Російські окупанти кілька разів забирали його до відділку поліції, відбирали телефони та погрожували його матері.

Серед повернених також 12-річна Софія, яку в російській школі ображали та погрожували вбити лише через те, що вона з України, а 7-річного Ярослава повернули на підконтрольну частину Херсонщини після того, як родичі дізналися про підготовку "вилучення дитини".

Усі 17 дітей наразі перебувають у безпеці, вони отримують психологічну допомогу та підтримку від волонтерів.

Організації також допомагають дітям із відновленням документів, адже частину з них змусили отримати російські паспорти.

За словами президента Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія депортувала понад 19,5 тисяч українських дітей. Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україна вже повернула 1 625 неповнолітніх.

Саме примусове вивезення дітей стало однією з причин, через які Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

