462 3

На ТОТ Донеччини окупанти запроторили 48 дітей до психіатричних закладів за "екстремізм"

діти

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські окупанти запроторили 48 дітей на примусове психіатричне лікування за так званий "екстремізм".

Про це в Медіацентрі Україна сказала Марія Красненко, авторка звіту, залучена експертка ГО ЦГП "Альменда", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На ТОТ використовують всі можливі засоби системного переслідування, з окремим фокусом на дітей та молодь. Освіта та державна молодіжна політика - це для них основний напрям у боротьбі з екстремізмом. Це стосується і окупованих територій. Ворог розробив чіткі маркери, за якими відслідковує всіх "незгодних". Так, за даними так званої "ДНР", до кримінальної відповідальності притягнуто 161 неповнолітнього, з яких 48 поміщено на примусове психіатричне лікування",- розповіла вона.

За даними Центру прав людини ZMINA, відомо щонайменше про таких підлітків, як:

  • Максим Липкань - він сказав, що війна проти України є підлістю;
  • Вікторія Петрова - розповідала про події в Україні;
  • Денис Хамідуллін - опинився в лікарні після вигуку "Ні війні" в центрі Москви.

Також до дітей застосовують адміністративні заходи – штрафи.

кацапские твари, просто сдохните!
показати весь коментар
26.09.2025 22:48 Відповісти
путін йде дорогою Йозефа Менгеле.
показати весь коментар
26.09.2025 23:41 Відповісти
раZZко-китайський світоустрій
буча-синцзянського типу

садиські потвори !

показати весь коментар
26.09.2025 23:50 Відповісти
 
 