На ВОТ Донетчины оккупанты отправили 48 детей в психиатрические учреждения за "экстремизм"

На временно оккупированных территориях Донетчины российские оккупанты отправили 48 детей на принудительное психиатрическое лечение за так называемый "экстремизм".

Об этом в Медиацентре Украина сказала Мария Красненко, автор отчета, привлеченный эксперт ОО ЦГП "Альменда", сообщает Цензор.НЕТ.

"На ВОТ используют все возможные средства системного преследования, с отдельным фокусом на детей и молодежь. Образование и государственная молодежная политика - это для них основное направление в борьбе с экстремизмом. Это касается и оккупированных территорий. Враг разработал четкие маркеры, по которым отслеживает всех "несогласных". В частности, по данным так называемой "ДНР", к уголовной ответственности привлечен 161 несовершеннолетний, из которых 48 помещены на принудительное психиатрическое лечение", - рассказала она.

По данным Центра прав человека ZMINA, известно как минимум о таких подростках, как:

  • Максим Липкань - он сказал, что война против Украины является подлостью;
  • Виктория Петрова - рассказывала о событиях в Украине;
  • Денис Хамидуллин - оказался в больнице после возгласа "Нет войне" в центре Москвы.

Также к детям применяют административные меры - штрафы.

кацапские твари, просто сдохните!
26.09.2025 22:48 Ответить
путін йде дорогою Йозефа Менгеле.
26.09.2025 23:41 Ответить
 
 