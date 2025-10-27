Из оккупации вернули еще 17 украинских детей - среди них подростки, которых россияне готовили к войне
Еще 17 украинских детей и подростков удалось вернуть с оккупированных территорий благодаря инициативам Bring Kids Back UA и Save Ukraine.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди спасенных - 17-летний парень Никита, которого россияне силой отправили в так называемый "военный лагерь" под Мелитополем.
Во время "учений" подростка будили в шесть утра, заставляли копать окопы, собирать оружие и штурмовать здания. Таким образом оккупанты готовили его к войне против Украины.
Также вернули 17-летнего Ростислава, семья которого служит в Вооруженных силах Украины. Российские оккупанты несколько раз забирали его в отделение полиции, отбирали телефоны и угрожали его матери.
Среди возвращенных также 12-летняя София, которую в российской школе оскорбляли и угрожали убить только потому, что она из Украины, а 7-летнего Ярослава вернули на подконтрольную часть Херсонщины после того, как родственники узнали о подготовке "изъятия ребенка".
Все 17 детей сейчас находятся в безопасности, они получают психологическую помощь и поддержку от волонтеров.
Организации также помогают детям с восстановлением документов, ведь часть из них заставили получить российские паспорта.
По словам президента Зеленского, с начала полномасштабной войны Россия депортировала более 19,5 тысяч украинских детей. Благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украина уже вернула 1 625 несовершеннолетних.
Именно принудительный вывоз детей стал одной из причин, по которым Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
