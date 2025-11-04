РУС
Пытали и угрожали депортацией и принудительным призывом: Группу детей и подростков вернули из российской оккупации

Еще восемь детей и подростков вернули из оккупации

Еще восемь детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных Россией территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Жизнь в оккупации

Как отмечается, среди возвращенных, в частности:

  • 11-летний мальчик, который четыре года не выходил из дома, чтобы его не обнаружили и не забрали оккупанты, ведь семья отказалась от российской школы.
  • 18-летний юноша, которому местные коллаборационисты угрожали депортацией и принудительным призывом, если он не встанет на воинский учет.
  • 17-летний подросток и его 15-летняя сестра, которые подвергались постоянным унижениям в школе из-за украинского языка, а их родителей штрафовали за такое "неповиновение".
  • 21-летний парень, которого оккупанты пытали после обыска, требуя признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными и угрожали его семье насилием.

Читайте также: Двоих подростков вернули с оккупированных РФ территорий

Дети и подростки уже в безопасности

Теперь все дети в безопасности - они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к мирной жизни.

Читайте: Из оккупации вернули еще 17 украинских детей - среди них подростки, которых россияне готовили к войне

дети (6790) оккупация (10355) подростки (491)
Гарна новина...
04.11.2025 19:31 Ответить
СМЕРТЬ РАШИСТАМ та їхнім гнайманцям на БАНКОВІЙ ( ТАТАРОВ =керівники спецорганів , . суди та ПРокуратура )
04.11.2025 19:32 Ответить
Вибачте, а наші "правоохоронці" роблять не те ж саме з незручними журналістами, слідчими НАБУ, діячами громадських організацій?
04.11.2025 19:35 Ответить
 
 