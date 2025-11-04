Пытали и угрожали депортацией и принудительным призывом: Группу детей и подростков вернули из российской оккупации

Еще восемь детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных Россией территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Жизнь в оккупации

Как отмечается, среди возвращенных, в частности:

11-летний мальчик, который четыре года не выходил из дома, чтобы его не обнаружили и не забрали оккупанты, ведь семья отказалась от российской школы.

18-летний юноша, которому местные коллаборационисты угрожали депортацией и принудительным призывом, если он не встанет на воинский учет.

17-летний подросток и его 15-летняя сестра, которые подвергались постоянным унижениям в школе из-за украинского языка, а их родителей штрафовали за такое "неповиновение".

21-летний парень, которого оккупанты пытали после обыска, требуя признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными и угрожали его семье насилием.

Дети и подростки уже в безопасности

Теперь все дети в безопасности - они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к мирной жизни.

