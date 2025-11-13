Україна знайшла в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже повернула додому понад 1600 дітей, яких викрала Росія. За його словами, робота триває за участі міжнародних партнерів, зокрема США, Катару та Ватикану.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ

Україна залучає світових лідерів до повернення дітей

"Дуже важливо залучати якомога більше лідерів і відомих людей – не тільки президентів і прем'єр-міністрів. Я справді вважаю, що зустріч перших леді США та України була важливою. Ми дуже вдячні за те, що Меланія допомогла повернути деяких дітей додому, в Україну.



Ми також працюємо з Катаром, з Ватиканом. І є деякі інші країни, які намагаються допомогти. Ми повернули понад 1600 дітей. А за нашими оцінками, їх там тисячі. Це правда – близько 19,5 тисяч викрадених дітей у Росії. Ми маємо зосередитися на тому, як їх знайти. Це дуже складно. Ми працюємо з різними розвідками", - наголосив Зеленський.

Виявлено понад 400 місць утримання українських дітей у Росії

"Ми знайшли в Росії близько 400 місць, де перебувають викрадені діти. Це реальний факт, що ці люди взяли цю дитину, вкрали цю дитину. Це довгий і складний шлях. Ми щодня знаходимо все більше й більше дітей. Але це не тільки про те, як їх викрали. Це про те, як їх знайти. І це складна робота. І дуже важлива", - написав президент.

Зеленський обговорив питання з американськими сенаторами

"Обговорили всі ці теми: поле бою, заморожені російські активи та питання викрадених українських дітей – у розмові із сенаторами США. Вдячний за їхню готовність допомогти на кожному напрямі", - додав президент.

