Зеленський заслухав доповідь керівника СЗР Іващенка: Результати тиску на РФ та повернення викрадених росіянами українських дітей

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тиск на Росію

Він наголосив, що є важливі результати спільного з партнерами тиску на Росію.

"У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Путіну бракує грошей: Нафтогазові доходи Росії впали на 21% від початку року

Також Зеленський зауважив, що працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції.

Крім того, визначені напрямки подальшого нашого санкційного тиску.

"Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше", - додав він.

Також читайте: Розвідка знайшла адреси українських дітей, викрадених Росією. Списки будуть передані партнерам, - Зеленський

Повернення викрадених РФ українських дітей

Окремо сьогодні президент і керівник СЗР України обговорили заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном.