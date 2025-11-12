Зеленський заслухав доповідь керівника СЗР Іващенка: Результати тиску на РФ та повернення викрадених росіянами українських дітей
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Тиск на Росію
Він наголосив, що є важливі результати спільного з партнерами тиску на Росію.
"У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський зауважив, що працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції.
Крім того, визначені напрямки подальшого нашого санкційного тиску.
"Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше", - додав він.
Повернення викрадених РФ українських дітей
Окремо сьогодні президент і керівник СЗР України обговорили заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Портрет"вовка уже розставлені ...