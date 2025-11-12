Путіну бракує грошей: Нафтогазові доходи Росії впали на 21% від початку року

Зростання доходів федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року уповільнилося майже до нуля, водночас видатки збільшилися на понад 15%.

Про це свідчить попередня оцінка Мінфіну Росії.

Так, загалом доходи російського бюджету за 10 місяців поточного року становили 29,68 трильйона рублів, що лише на 0,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема:

так звані "ненафтогазові доходи" становили 22,43 трильйона рублів (+11,3%);

нафтогазові доходи становили 7,5 трильйона рублів (падіння на 21,4%),

При цьому у російському Мінфіні попередили про ризики подальшого зниження нафтогазових доходів через зниження цін на нафту.

Водночас видатки федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року становили 34,11 трильйона рублів, збільшившись на 15,4%.

Відтак, дефіцит російського бюджету зріс до 4,19 трильйона рублів (близько $52 млрд за поточним курсом). За підсумками аналогічного періоду минулого року російський бюджет мав профіцит на 124 млрд рублів.

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів та уповільнення зростання економіки у Росії вже двічі вносили зміни до федерального бюджету, збільшуючи його дефіцит.

Спочатку Мінфін РФ розраховував зібрати за рік 40,3 трлн руб., навесні цей показник знизили до 38,5 трлн руб., а восени – до 36,6 трлн рублів. Водночас витрати федерального бюджету РФ цього року збільшено на пів трильйона рублів – до 42,8 трлн руб.

У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів (близько $71 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

Для фінансування дефіциту російський уряд збільшить держборг. Програма запозичень на 2025 рік збільшена на 2,2 трлн рублів – до 7 майже трильйонів, загалом держборг за підсумками року зросте на 5,4 трлн руб. При цьому витрачати кошти резервного Фонду національного добробуту (ФНБ) для покриття дефіциту не планують.

У вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.