Зеленский заслушал доклад руководителя СВР Иващенко: Результаты давления на РФ и возвращение похищенных россиянами украинских детей
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Давление на Россию
Он подчеркнул, что есть важные результаты совместного с партнерами давления на Россию.
"В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти. Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор. Все это ограничивает российскую военную машину", - говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил, что эффективно работают и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.
Кроме того, определены направления дальнейшего нашего санкционного давления.
"Спасибо всем партнерам, которые наносят вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, – танкеров россияне используют уже меньше", – добавил он.
Возвращение похищенных РФ украинских детей
Отдельно сегодня президент и руководитель СВР Украины обсудили меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом.
