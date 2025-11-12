РУС
Зеленский заслушал доклад руководителя СВР Иващенко: Результаты давления на РФ и возвращение похищенных россиянами украинских детей

Зеленский заслушал доклад руководителя СВР Иващенко

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Давление на Россию

Он подчеркнул, что есть важные результаты совместного с партнерами давления на Россию.

"В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти. Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор. Все это ограничивает российскую военную машину", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путину не хватает денег: Нефтегазовые доходы России упали на 21% с начала года

Также Зеленский отметил, что эффективно работают и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.

Кроме того, определены направления дальнейшего нашего санкционного давления.

"Спасибо всем партнерам, которые наносят вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, – танкеров россияне используют уже меньше", – добавил он.

Читайте также: Разведка нашла адреса украинских детей, похищенных Россией. Списки будут переданы партнерам, - Зеленский

Возвращение похищенных РФ украинских детей

Отдельно сегодня президент и руководитель СВР Украины обсудили меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом.

чуєш хєрант ,а що зі світлом буде? коли цей геноцид закінчиться тварино?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:08 Ответить
Працює 24/7 і не знає, що червоні прапорці , як при полюванні на "Портрет" вовка уже розставлені ...
показать весь комментарий
12.11.2025 15:10 Ответить
ТоварисЧ Шеленберг?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:12 Ответить
Две машины по дороге до границы, "окно", лыжи, ботинки нужного размера, и компас?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:15 Ответить
 
 