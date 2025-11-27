Оккупанты планируют отправить 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожской области в РФ, - Центр нацсопротивления

Оккупационные администрации объявили об очередной программе "отдыха" для детей из Запорожской области — до конца года более 400 несовершеннолетних должны отправить в Ярославскую область РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

По версии российских структур, это якобы часть "межрегионального обмена", включающего прогулки по Волге, спортивные мероприятия и посещение местных музеев. Однако за фасадом туристической риторики скрывается другой смысл - системное и управляемое перемещение украинских детей вглубь территории РФ.

РФ прикрывается "туристическими программами"

Аналитики ЦНС отмечают: такие поездки происходят в условиях полного отсутствия прозрачности и механизмов контроля. Родители не имеют возможности влиять на организацию таких обменов, международные гуманитарные структуры не получают доступа, а российская сторона настойчиво подает все как туристические программы, не объясняя правовых оснований для перемещения несовершеннолетних в страну-агрессора.

"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион примет около 400 детей до конца 2025 года. Такие "обмены" - очередной элемент политики интеграции оккупированных территорий в российское пространство. Под видом поездок происходит отрыв детей от семейной среды, создание условий для идеологического влияния и постепенное привыкание к российским институтам. Для многих семей это означает не временный визит, а риск длительной изоляции и потери контроля над судьбой собственных детей", - рассказали в ЦНС.

Оккупанты формируют лояльность и привязанность к РФ

Как отмечается, Россия фактически продолжает использовать несовершеннолетних как часть более широкой стратегии - формировать лояльность и привязанность к государству-агрессору, прикрывая принудительные практики языком "туризма" и "культурного обмена".

"За приятными описаниями - экскурсии, активности, музеи - скрыто главное: системный вывоз детей с временно оккупированных территорий и включение их в пространство, контролируемое РФ", - предупреждают аналитики ЦНС.