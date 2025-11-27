РУС
Новости Депортация детей россия США Влияние РФ на детей в оккупации
210 4

Оккупанты планируют отправить 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожской области в РФ, - Центр нацсопротивления

РФ планирует вывезти 400 детей из ВОТ Запорожья

Оккупационные администрации объявили об очередной программе "отдыха" для детей из Запорожской области — до конца года более 400 несовершеннолетних должны отправить в Ярославскую область РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

По версии российских структур, это якобы часть "межрегионального обмена", включающего прогулки по Волге, спортивные мероприятия и посещение местных музеев. Однако за фасадом туристической риторики скрывается другой смысл - системное и управляемое перемещение украинских детей вглубь территории РФ.

РФ прикрывается "туристическими программами"

Аналитики ЦНС отмечают: такие поездки происходят в условиях полного отсутствия прозрачности и механизмов контроля. Родители не имеют возможности влиять на организацию таких обменов, международные гуманитарные структуры не получают доступа, а российская сторона настойчиво подает все как туристические программы, не объясняя правовых оснований для перемещения несовершеннолетних в страну-агрессора.

Читайте также: Россияне вывезли почти 600 детей с оккупированной территории Донецкой области в "культурные туры" в РФ, - ЦНС

"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион примет около 400 детей до конца 2025 года. Такие "обмены" - очередной элемент политики интеграции оккупированных территорий в российское пространство. Под видом поездок происходит отрыв детей от семейной среды, создание условий для идеологического влияния и постепенное привыкание к российским институтам. Для многих семей это означает не временный визит, а риск длительной изоляции и потери контроля над судьбой собственных детей", - рассказали в ЦНС.

Оккупанты формируют лояльность и привязанность к РФ

Как отмечается, Россия фактически продолжает использовать несовершеннолетних как часть более широкой стратегии - формировать лояльность и привязанность к государству-агрессору, прикрывая принудительные практики языком "туризма" и "культурного обмена".

Читайте также: Перевоспитание и милитаризация: РФ удерживает детей из Украины в более чем 200 учреждениях, - исследование

"За приятными описаниями - экскурсии, активности, музеи - скрыто главное: системный вывоз детей с временно оккупированных территорий и включение их в пространство, контролируемое РФ", - предупреждают аналитики ЦНС.

дети (6816) оккупация (10369) Запорожская область (3828) Центр национального сопротивления (616)
Це і є рашиська політика денацифікації ,переселення українців в сибір ,а кацапню звозити на окуповані території .
27.11.2025 15:11 Ответить
Саме так, "денацифікація" по-кацапськи - це не протидія нацизму, а знищення націй.
27.11.2025 15:27 Ответить
Мій дід зеком будував Рибінське водосховище. Я біля цього водосховища два роки служив в совєцькому стройбаті. Ми їм Рибінськ будували. Там в 80-ті в порівнянні з Україною був просто відстій. Депресія повна. Алкоголізм масовий. Крали все. Якби не стройбат то й діти не нороджувались, бо в 25 аборигени вже жінками не цікавились - "раждьонний піть ***** нє можєт". Люди були злі і всі хотіли кудись переїхати, але гроші на переїзд "чомусь" пропивали. Зараз в Ярославській області і зокрема в Рибінську повний крах. За совка там будували зеки і стройбати. Тепер нікому. Але як вони самі любили "пофілософствувати" "чьто пропіто ********* то в дєло проізвєдьоно"... Та навіть якщо порівнювати з ТОТ там затхлий застій і все вже давно "в дєло проізвєдєно" ще армією Тухачєвського яка там повстання придушувала...
27.11.2025 15:35 Ответить
А хто є батьки ціх дітей ? Їм що похер ?
27.11.2025 15:49 Ответить
 
 