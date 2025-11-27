Окупанти планують відправити 400 неповнолітніх із ТОТ Запоріжжя до РФ, - Центр нацспротиву
Окупаційні адміністрації оголосили про чергову програму "відпочинку" для дітей із Запорізької області - до кінця року понад 400 неповнолітніх мають відправити до Ярославської області РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
За версією російських структур, це нібито частина "межрегионального обмена", що включає прогулянки Волгою, спортивні активності та відвідування місцевих музеїв. Проте за фасадом туристичної риторики приховується інший зміст - системне і кероване переміщення українських дітей углиб території РФ.
РФ прикривається "туристичними програмами"
Аналітики ЦНС зазначають: такі поїздки відбуваються в умовах повної відсутності прозорості та механізмів контролю. Батьки не мають можливості впливати на організацію таких обмінів, міжнародні гуманітарні структури не отримують доступу, а російська сторона наполегливо подає все як туристичні програми, не пояснюючи правових підстав для переміщення неповнолітніх у країну-агресора.
"Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що регіон прийме близько 400 дітей до кінця 2025 року. Такі "обміни" - черговий елемент політики інтеграції окупованих територій у російський простір. Під виглядом поїздок відбувається відрив дітей від родинного середовища, створення умов для ідеологічного впливу та поступове звикання до російських інституцій. Для багатьох родин це означає не тимчасовий візит, а ризик тривалої ізоляції та втрати контролю над долею власних дітей", - розповіли у ЦНС.
Окупанти формують лояльність і прив’язаність до РФ
Як наголошується, Росія фактично продовжує використовувати неповнолітніх як частину ширшої стратегії - формувати лояльність і прив’язаність до держави-агресора, прикриваючи примусові практики мовою "туризму" й "культурного обміну".
"За приємними описами - екскурсії, активності, музеї - приховано головне: системне вивезення дітей із тимчасово окупованих територій і включення їх у простір, контрольований РФ", - попереджають аналітики ЦНС.
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