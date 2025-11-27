Окупанти планують відправити 400 неповнолітніх із ТОТ Запоріжжя до РФ, - Центр нацспротиву

Окупаційні адміністрації оголосили про чергову програму "відпочинку" для дітей із Запорізької області - до кінця року понад 400 неповнолітніх мають відправити до Ярославської області РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

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За версією російських структур, це нібито частина "межрегионального обмена", що включає прогулянки Волгою, спортивні активності та відвідування місцевих музеїв. Проте за фасадом туристичної риторики приховується інший зміст - системне і кероване переміщення українських дітей углиб території РФ.

РФ прикривається "туристичними програмами"

Аналітики ЦНС зазначають: такі поїздки відбуваються в умовах повної відсутності прозорості та механізмів контролю. Батьки не мають можливості впливати на організацію таких обмінів, міжнародні гуманітарні структури не отримують доступу, а російська сторона наполегливо подає все як туристичні програми, не пояснюючи правових підстав для переміщення неповнолітніх у країну-агресора.

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"Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що регіон прийме близько 400 дітей до кінця 2025 року. Такі "обміни" - черговий елемент політики інтеграції окупованих територій у російський простір. Під виглядом поїздок відбувається відрив дітей від родинного середовища, створення умов для ідеологічного впливу та поступове звикання до російських інституцій. Для багатьох родин це означає не тимчасовий візит, а ризик тривалої ізоляції та втрати контролю над долею власних дітей", - розповіли у ЦНС.

Окупанти формують лояльність і прив’язаність до РФ

Як наголошується, Росія фактично продовжує використовувати неповнолітніх як частину ширшої стратегії - формувати лояльність і прив’язаність до держави-агресора, прикриваючи примусові практики мовою "туризму" й "культурного обміну".

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"За приємними описами - екскурсії, активності, музеї - приховано головне: системне вивезення дітей із тимчасово окупованих територій і включення їх у простір, контрольований РФ", - попереджають аналітики ЦНС.