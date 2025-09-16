Перевиховання та мілітаризація: РФ утримує дітей з України у понад 200 закладах, - дослідження

Лабораторія гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров’я Єльського університету (HRL) 16 вересня опублікувала четверту доповідь щодо вивезення, перевиховання й мілітаризації українських дітей Росією.

За її підсумками, діти опиняються в одному зі щонайменше 210 закладів у Росії та на окупованих українських територіях.

"Діти з України зазнають перевиховання у більше ніж половині (62.9%) закладів і проходять мілітаризацію в щонайменше 18% закладів, які вдалося встановити HRL. Більше ніж половиною закладів, куди привозять дітей з України, керує російський уряд", – йдеться у пресрелізі до звіту.

Аналітики визначають чотири основні групи дітей, розміщених у цих закладах:

діти, яких вивезли до літніх таборів для початково тимчасового "перевиховання"

діти з українських закладів для сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також для дітей із інвалідністю

силоміць розлучені з батьками у прифронтових районах на початку повномасштабного вторгнення 2022 року

діти, відібрані в батьків у фільтраційних таборах у та поблизу Маріуполя навесні 2022 року

Дослідники зазначають, що дані невстановленої кількості дітей були оприлюднені на сайтах для всиновлення під виглядом російських сиріт, і ці діти зрештою опиняються в російських родинах.

За звітом, 210 встановлених закладів утримання є частиною мережі для сприяння переміщенню українських дітей, що простягається від окупованих територій України та Чорноморських регіонів Росії аж до узбережжя Тихого океану. Серед них є університети в центральних містах та віддалені табори в Сибіру. Судячи з оприлюдненої мапи, більшість із них розташована в західній частині Росії.

Дослідники визначили кілька категорій таких закладів:

кадетські школи (8)

табори та санаторії (143)

центри підтримки родин і сиротинці (16)

готель (1)

медичні заклади (8)

військова база (1)

релігійна установа (1)

школи та університети (32)

HRL оцінює як "безпрецедентну" масштабну систему з перевиховання, військового навчання та розміщення десятків тисяч українських дітей, якою оперує Росія. За оцінками лабораторії, це дає Кремлю можливість утримувати їх тривалий період часу. Лабораторія не береться встановити точну кількість вивезених дітей, але припускає, що звіт дає уявлення про "логістичні та операційні спроможності, присвячені русифікації дітей, вивезених із їхніх громад в Україні".

"Вплив ймовірних злочинів, скоєних російським урядом, ймовірно, залишить шрами на кілька поколінь. Деталі цієї програми, задокументовані в цьому та попередніх розслідуваннях HRL, підкреслюють необхідність стійких механізмів для возз’єднання сімей, збереження культурної пам’яті про ці події та довгострокової підтримки постраждалих", – підсумовують дослідники Єлю.

Вони закликали до міжнародних дітей для повернення цих дітей до України, підтримки їхньої реінтеграції в рідні громади, покарання винних і "зміцнення норм і механізмів, необхідних для того, щоб ці ймовірні злочини ніколи не повторилися".

Нагадаємо, станом на грудень 2024 року Україна верифікувала 19,5 тис. дітей, яких Росія насильно депортувала. Повертати своїх дітей Україна намагається за посередництва партнерів, зокрема Катару та Ватикану.

Під контролем Росії перебувають понад півтора мільйона українських дітей, і держава повинна мати інформацію про кожного з них.

За словами президента Володимира Зеленського, українська делегація під час перемовин Стамбулі 2 червня 2025 року передала російській стороні список з майже 400 викраденими дітьми.