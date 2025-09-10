ЄС проведе саміт за повернення українських дітей, викрадених РФ, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про проведення саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це вона заявила під час щорічного звернення до Європарламенту у Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Фон дер Ляєн наголосила, що "кожна викрадена дитина має бути повернута". Вона розповіла історію 11-річного Сашка з Маріуполя, якого після поранення розлучили з матір’ю у "фільтраційному таборі" й вивезли до окупованого Донецька. Завдяки допомозі бабусі хлопчика вдалося повернути в Україну.

За словами президентки Єврокомісії, досі невідомою залишається доля десятків тисяч українських дітей, яких Росія насильно вивезла з окупованих територій.

