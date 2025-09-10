ЕС проведет саммит по возвращению украинских детей, похищенных РФ, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о проведении саммита Международной коалиции за возвращение украинских детей, которых похитила Россия.
Об этом она заявила во время ежегодного обращения к Европарламенту в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
Фон дер Ляйен подчеркнула, что "каждый похищенный ребенок должен быть возвращен". Она рассказала историю 11-летнего Саши из Мариуполя, которого после ранения разлучили с матерью в "фильтрационном лагере" и вывезли в оккупированный Донецк. Благодаря помощи бабушки мальчика удалось вернуть в Украину.
По словам президента Еврокомиссии, до сих пор неизвестной остается судьба десятков тысяч украинских детей, которых Россия насильно вывезла с оккупированных территорий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гроші на саміти краще витрате на зброю для Україну.
А заради повернення дітей в Україну проведіть масове видворення росіян з Європи і в першу чергу прямо зараз всіх нащадків і сім'ї чиновників з влади росії і тих хто був і хто зараз у владі, а також сім'ї і бізнес російських.олігархів.