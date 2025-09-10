ЕС проведет саммит по возвращению украинских детей, похищенных РФ, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о проведении саммита Международной коалиции за возвращение украинских детей, которых похитила Россия.

Об этом она заявила во время ежегодного обращения к Европарламенту в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "каждый похищенный ребенок должен быть возвращен". Она рассказала историю 11-летнего Саши из Мариуполя, которого после ранения разлучили с матерью в "фильтрационном лагере" и вывезли в оккупированный Донецк. Благодаря помощи бабушки мальчика удалось вернуть в Украину.

По словам президента Еврокомиссии, до сих пор неизвестной остается судьба десятков тысяч украинских детей, которых Россия насильно вывезла с оккупированных территорий.

