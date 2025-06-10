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Новини Депортація Росією українських дітей
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Росія вивезла понад сотню випускників з окупованих територій для участі в пропагандистських змінах, - ЦНС

Окупанти розгорнули новий фільтраційний табір для мешканців захоплених населених пунктів із примусовим видаванням паспортів РФ

Російські окупанти вивезли понад сотню випускників з тимчасово окупованих територій України до так званих "університетських змін" з метою подальшої асиміляції талановитих дітей.

Про це повідомив Центр національного спротиву в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Ворог організував вивіз більше сотні випускників та старшокласників із захоплених шкіл до спеціальних заходів, де підліткам представлятимуть російські вищі навчальні заклади, до яких вони зможуть вступити без складання іспитів.

Окупанти акцентують, що темою цьогорічних змін стане "Друга світова війна". Водночас варто зауважити, що протягом останніх 25 років тематика всіх пропагандистських заходів у Росії залишається незмінною.

Ценнт зазначає, що Росія - єдина держава у світі, яка обіцяє своєму населенню в майбутньому повернення до минулого, аби громадяни не замислювалися про теперішнє.

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Автор: 

пропаганда (2826) росія (66104) Центр національного спротиву (830)


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"Ценнт зазначає, що Росія - єдина держава у світі, яка обіцяє своєму населенню в майбутньому повернення до минулого, аби громадяни не замислювалися про теперішнє."

Це точно про рашку?
показати весь коментар
10.06.2025 18:10 Відповісти
 
 