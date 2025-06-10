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Новости Депортация детей россия США
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Россия вывезла более сотни выпускников с оккупированных территорий для участия в пропагандистских мероприятиях, - ЦНС

Оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь для жителей захваченных населенных пунктов с принудительной выдачей паспортов РФ

Российские оккупанты вывезли более сотни выпускников с временно оккупированных территорий Украины в так называемые "университетские смены" с целью дальнейшей ассимиляции талантливых детей.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Враг организовал вывоз более сотни выпускников и старшеклассников из захваченных школ на специальные мероприятия, где подросткам будут представлять российские высшие учебные заведения, в которые они смогут поступить без сдачи экзаменов.

Оккупанты акцентируют, что темой нынешних изменений станет "Вторая мировая война". В то же время стоит заметить, что в течение последних 25 лет тематика всех пропагандистских мероприятий в России остается неизменной.

Ценнт отмечает, что Россия - единственное государство в мире, которое обещает своему населению в будущем возвращение к прошлому, чтобы граждане не задумывались о настоящем.

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"Ценнт зазначає, що Росія - єдина держава у світі, яка обіцяє своєму населенню в майбутньому повернення до минулого, аби громадяни не замислювалися про теперішнє."

Це точно про рашку?
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10.06.2025 18:10 Ответить
 
 