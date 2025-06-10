Российские оккупанты вывезли более сотни выпускников с временно оккупированных территорий Украины в так называемые "университетские смены" с целью дальнейшей ассимиляции талантливых детей.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Враг организовал вывоз более сотни выпускников и старшеклассников из захваченных школ на специальные мероприятия, где подросткам будут представлять российские высшие учебные заведения, в которые они смогут поступить без сдачи экзаменов.

Оккупанты акцентируют, что темой нынешних изменений станет "Вторая мировая война". В то же время стоит заметить, что в течение последних 25 лет тематика всех пропагандистских мероприятий в России остается неизменной.

Ценнт отмечает, что Россия - единственное государство в мире, которое обещает своему населению в будущем возвращение к прошлому, чтобы граждане не задумывались о настоящем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создают милитарные лагеря для девушек на ВОТ, - Центр нацсопротивления