Оккупанты создают милитарные лагеря для девушек на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Россияне хотят создать на ВОТ Украины специализированные лагеря для девушек, где их будут учить тактической медицине и управлению дронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Кроме военной подготовки, в таких лагерях будет проводиться активная идеологическая обработка. Девушкам будут навязывать пропаганду о "величии" России, вести антизападную риторику и перекладывать вину за войну на Украину.

В Центре сопротивления отмечают, что это является очередным примером системного нарушения прав ребенка и еще одним инструментом интеграции молодого поколения в идеологию государства-агрессора.

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