Оккупанты создают милитарные лагеря для девушек на ВОТ, - Центр нацсопротивления
Россияне хотят создать на ВОТ Украины специализированные лагеря для девушек, где их будут учить тактической медицине и управлению дронами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.
Кроме военной подготовки, в таких лагерях будет проводиться активная идеологическая обработка. Девушкам будут навязывать пропаганду о "величии" России, вести антизападную риторику и перекладывать вину за войну на Украину.
В Центре сопротивления отмечают, что это является очередным примером системного нарушения прав ребенка и еще одним инструментом интеграции молодого поколения в идеологию государства-агрессора.
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побійтесь Бога !
орки це ж не людоловно бусифіковані українські ЦВК !
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але ж у орків ЦВК не має !!!!
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у них там демократія та Конституція !
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