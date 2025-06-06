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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты создают милитарные лагеря для девушек на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Принудительная паспортизация РФ

Россияне хотят создать на ВОТ Украины специализированные лагеря для девушек, где их будут учить тактической медицине и управлению дронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Кроме военной подготовки, в таких лагерях будет проводиться активная идеологическая обработка. Девушкам будут навязывать пропаганду о "величии" России, вести антизападную риторику и перекладывать вину за войну на Украину.

В Центре сопротивления отмечают, что это является очередным примером системного нарушения прав ребенка и еще одним инструментом интеграции молодого поколения в идеологию государства-агрессора.

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Автор: 

оккупация (10196) лагерь (15) Центр национального сопротивления (579)


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Чтоб украинцы убивали украинцев. А потом скажут " да у вас там гражданская война". отняли у детей детство. Искалечили судьбу. И еще воевать за них заставляют.
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06.06.2025 16:13 Ответить
ніхто не заставляє - "вежливо предлагают"

побійтесь Бога !
орки це ж не людоловно бусифіковані українські ЦВК !

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06.06.2025 16:17 Ответить
метод імперії - поглинати народи і робити з них рабів-солдат

але ж у орків ЦВК не має !!!!

.
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06.06.2025 16:15 Ответить
Центральної Виборчої Комісії???
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06.06.2025 17:03 Ответить
Забороніть!
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06.06.2025 16:17 Ответить
це не ЦВК !
у них там демократія та Конституція !

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06.06.2025 16:19 Ответить
Всіх пускають в діло
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06.06.2025 16:25 Ответить
Але ж як батьки цих дітей до війни розповідали про пабєдабєсіє(свєршилась(
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06.06.2025 17:12 Ответить
 
 