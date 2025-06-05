Россия заставляет студентов с оккупированных территорий подписывать контракты с армией, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины студентов с академической задолженностью принуждают к службе в армии РФ под угрозой отчисления.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По информации ЦНС, российская оккупационная администрация ведет агитацию среди студентов фейковых учебных заведений, предлагая им подписать краткосрочные контракты с армией врага. Взамен студентам обещают сохранить место учебы и "закрытые" оценки. В случае отказа - угрожают отчислением и последующей мобилизацией.

В Центре отметили, что такие действия являются очередным нарушением международного права - Россия незаконно рекрутирует население захваченных территорий для участия в войне против собственного государства.

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