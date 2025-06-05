Россия заставляет студентов с оккупированных территорий подписывать контракты с армией, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины студентов с академической задолженностью принуждают к службе в армии РФ под угрозой отчисления.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По информации ЦНС, российская оккупационная администрация ведет агитацию среди студентов фейковых учебных заведений, предлагая им подписать краткосрочные контракты с армией врага. Взамен студентам обещают сохранить место учебы и "закрытые" оценки. В случае отказа - угрожают отчислением и последующей мобилизацией.
В Центре отметили, что такие действия являются очередным нарушением международного права - Россия незаконно рекрутирует население захваченных территорий для участия в войне против собственного государства.
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https://censor.net/ua/videonews/3556319/na-zbirnomu-punkti-ttsk-u-kyyevi-stalysya-zavorushennya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1fce72b9-cad4-49b3-b300-adaf0a6ec7ae
Якщо не в складі ЗСУ проти касапів, то в складі орків будуть "брать Киев, брать Варшаву, брать Вильнюс, брать Берлин"
тільки цю просту істину нізащо НЕ хотять прийняти українці
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Ось мені цікаво, зараз вони уже в землі, чи тільки призиваються? ХЗ.