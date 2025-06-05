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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия заставляет студентов с оккупированных территорий подписывать контракты с армией, - ЦНС

цнс

На временно оккупированных территориях Украины студентов с академической задолженностью принуждают к службе в армии РФ под угрозой отчисления.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По информации ЦНС, российская оккупационная администрация ведет агитацию среди студентов фейковых учебных заведений, предлагая им подписать краткосрочные контракты с армией врага. Взамен студентам обещают сохранить место учебы и "закрытые" оценки. В случае отказа - угрожают отчислением и последующей мобилизацией.

В Центре отметили, что такие действия являются очередным нарушением международного права - Россия незаконно рекрутирует население захваченных территорий для участия в войне против собственного государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения для детей защитников Украины. Кто сможет получить деньги?

Автор: 

армия РФ (19665) оккупация (10194) студенты (673) Центр национального сопротивления (578)


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Топ комментарии
+4
Воювати будуть всі українці.
Якщо не в складі ЗСУ проти касапів, то в складі орків будуть "брать Киев, брать Варшаву, брать Вильнюс, брать Берлин"
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05.06.2025 14:46 Ответить
+3
Зараз сюди прийдуть Підлога Маккартні, NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel, Влад номерний, Комік прикольний та Обліковий запис і розкажуть як це злочинно.... Ой, це в кацапів. Значить, не розкажуть.
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05.06.2025 14:42 Ответить
+3
Це класика, - Хто не хоче воювати за свою землю, буде воювати за так званий "руССкій мір", за )(уйла проти свого народу або на чужій землі. -
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05.06.2025 14:51 Ответить
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Там сильно не повийо*уєшся. Для початку прикладом в рило, потім на пару тижнів "на підвал", а далі, як миленький ,бігом-бігом на передок.
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05.06.2025 14:34 Ответить
Збережені для путіна 18 - 25.
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05.06.2025 14:36 Ответить
Зараз сюди прийдуть Підлога Маккартні, NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel, Влад номерний, Комік прикольний та Обліковий запис і розкажуть як це злочинно.... Ой, це в кацапів. Значить, не розкажуть.
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05.06.2025 14:42 Ответить
О, точно. Їх по тривозі кинули в сусідню тему, всю бригаду.
https://censor.net/ua/videonews/3556319/na-zbirnomu-punkti-ttsk-u-kyyevi-stalysya-zavorushennya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1fce72b9-cad4-49b3-b300-adaf0a6ec7ae
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05.06.2025 14:56 Ответить
Воювати будуть всі українці.
Якщо не в складі ЗСУ проти касапів, то в складі орків будуть "брать Киев, брать Варшаву, брать Вильнюс, брать Берлин"
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05.06.2025 14:46 Ответить
Це класика, - Хто не хоче воювати за свою землю, буде воювати за так званий "руССкій мір", за )(уйла проти свого народу або на чужій землі. -
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05.06.2025 14:51 Ответить
+
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05.06.2025 15:01 Ответить
+ 💯!

тільки цю просту істину нізащо НЕ хотять прийняти українці

.
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05.06.2025 15:07 Ответить
Ну Цензорівські не воюють, далі що? Ілі ета другоє
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05.06.2025 15:08 Ответить
И тут что опять ТЦК виноваты? Ах да сцикуны думали, что самые умные.
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05.06.2025 14:48 Ответить
Які сцикуни? Території про які йде мова кацли окупували в перші дні вторгнення, що є прямою відповідальністю президента Зеленьського, який розмінував Чонгар, будував дороги та заглядав в очко *****.
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05.06.2025 15:04 Ответить
почувши ключове слово ТЦК активувалась Підлота

.
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05.06.2025 15:09 Ответить
Кацапи прямо вже озвучуть свої наміри- всі країни ;Варшавського блоку; , країни ссср мають бути об'єднані в ссср 2.0. Так що... Повоювати доведеться всім.
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05.06.2025 14:52 Ответить
Мене цікавить одне питання. Два моїх гарно знайомих Вітя і Андрій (правильніше - Андрєй) на початку повномасштабного вторгнення евакуювалися з Мелітополя. Одному друзі запропонували квартиру в Білій Церкві без оплати - живи скільки прийдеться, а в другого є квартира в Києві. Пройшло пару місяців і вони почали збиратися до Мелітополю. На моє питання,якого чорта, тим паче, що бізнес у них універсальний - перепродавати з/ч до тракторів, яка різниця де цим займатися. Ніякі доводи не поділи на них - поперлися назад. Я їх запитував, а якщо прийдеться воювати проти нас? Дурнувати віджартовувались.
Ось мені цікаво, зараз вони уже в землі, чи тільки призиваються? ХЗ.
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05.06.2025 15:16 Ответить
 
 