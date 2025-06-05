Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання для дітей захисників України. Хто зможе отримати гроші?
Діти-студенти захисників і захисниць України отримають допомогу на навчання від держави.
Про це повідомили в "Дії".
"Держава повністю компенсує вартість вашого контрактного навчання за 2024-2025 навчальний рік. Перша 1 000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури. Чекайте на сповіщення в "Дії", – сказано в повідомленні.
Кошти від держави надійдуть відразу до навчального закладу, а заклад своєю чергою компенсує їх студентам.
Отримати гроші зможуть студенти віком до 23 років, зокрема:
- діти загиблих захисників і захисниць України;
- діти військових із інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- діти зниклих безвісти за особливих обставин;
- діти полонених через збройну агресію Росії;
- діти постраждалих учасників Революції гідності.
Для отримання компенсації необхідно:
- ID-картка або біометричний паспорт у "Дії";
- верифікований податковий номер;
- інформація про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- контрактна форма навчання у 2024-2025 році.
"Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти й науки України, Міністерством цифрової трансформації України та "Дією" за експертної підтримки "Проєкту підтримки "Дія", що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції", – також уточнюється в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні цього року суттєво збільшиться державне замовлення з підготовки фахівців із вищою освітою для аграрної галузі. Так, кількість бюджетних місць для здобуття ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями аграрного профілю зросте на 10,2% порівняно з 2024 роком.
Перед тим стало відомо, що для підготовки кадрів, яких потребує ринок праці, Україна збільшила кількість місць державного замовлення на інженерні, виробничі та будівельні спеціальності на 27,6%.
До того повідомлялося, що Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.
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