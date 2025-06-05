Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання для дітей захисників України. Хто зможе отримати гроші?

Діти-студенти захисників і захисниць України отримають допомогу на навчання від держави.

Про це повідомили в "Дії".

"Держава повністю компенсує вартість вашого контрактного навчання за 2024-2025 навчальний рік. Перша 1 000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури. Чекайте на сповіщення в "Дії", – сказано в повідомленні.

Кошти від держави надійдуть відразу до навчального закладу, а заклад своєю чергою компенсує їх студентам.

Отримати гроші зможуть студенти віком до 23 років, зокрема:

діти загиблих захисників і захисниць України;

діти військових із інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти зниклих безвісти за особливих обставин;

діти полонених через збройну агресію Росії;

діти постраждалих учасників Революції гідності.

Для отримання компенсації необхідно:

ID-картка або біометричний паспорт у "Дії";

верифікований податковий номер;

інформація про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та про статус дитини ветерана відповідної категорії;

контрактна форма навчання у 2024-2025 році.

"Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти й науки України, Міністерством цифрової трансформації України та "Дією" за експертної підтримки "Проєкту підтримки "Дія", що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції", – також уточнюється в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього року суттєво збільшиться державне замовлення з підготовки фахівців із вищою освітою для аграрної галузі. Так, кількість бюджетних місць для здобуття ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями аграрного профілю зросте на 10,2% порівняно з 2024 роком.

Перед тим стало відомо, що для підготовки кадрів, яких потребує ринок праці, Україна збільшила кількість місць державного замовлення на інженерні, виробничі та будівельні спеціальності на 27,6%.

До того повідомлялося, що Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.