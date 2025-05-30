Потрібні агрономи: В Україні збільшать держзамовлення за аграрними спеціальностями

В Україні цього року суттєво збільшиться державне замовлення з підготовки фахівців із вищою освітою для аграрної галузі. Так, кількість бюджетних місць для здобуття ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями аграрного профілю зросте на 10,2% порівняно з 2024 роком.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Коваль зазначив, що це рішення стало частиною комплексної політики уряду з адаптації системи освіти до сучасних потреб ринку праці, підтримки післявоєнної відбудови та забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України.

За словами Коваля, у 2025 році кількість бюджетних місць для здобуття ступеня бакалавра у галузі аграрних наук зросте на 150 і сягне 5 300 місць.

Найбільше збільшення передбачено за спеціальностями: "Агрономія" – на 90 місць (до 2 200 загалом), "Водні біоресурси та аквакультура" – на 60 місць (до 250), "Агроінженерія" – на 40 місць (до 1 500) та "Садово-паркове господарство" – на 20 місць (до 250).

Для підготовки магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра державне замовлення збільшиться на 440 місць – до 2 394 загалом.

Зростання охоплює ключові спеціальності: "Агроінженерія" – на 155 місць (до 715), "Тваринництво" – на 115 (до 335), "Агрономія" – на 100 (до 900), "Водні біоресурси та аквакультура" – на 45 (до 125), "Лісове господарство" – на 15 (до 225) та "Садово-паркове господарство" – на 13 місць (до 87).

Окрема увага цьогорік приділяється також і ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925.

Раніше повідомлялося, що для підготовки кадрів, яких потребує ринок праці, Україна збільшила кількість місць державного замовлення на інженерні, виробничі та будівельні спеціальності на 27,6%.

Раніше в травні повідомлялося, що Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.