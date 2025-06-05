Росія змушує студентів з окупованих територій підписувати контракти з армією, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України студентів із академічною заборгованістю примушують до служби в армії РФ під загрозою відрахування.
Про це повідомив Центр національного спротиву в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією ЦНС, російська окупаційна адміністрація веде агітацію серед студентів фейкових навчальних закладів, пропонуючи їм підписати короткострокові контракти з армією ворога. Взамін студентам обіцяють зберегти місце навчання і "закриті" оцінки. У разі відмови - погрожують відрахуванням та подальшою мобілізацією.
У Центрі наголосили, що такі дії є черговим порушенням міжнародного права - Росія незаконно рекрутує населення захоплених територій для участі у війні проти власної держави.
Топ коментарі
+2 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар05.06.2025 14:42 Відповісти Посилання
+2 Ан Мур
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+1 Амандрапапупа
показати весь коментар05.06.2025 14:34 Відповісти Посилання
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https://censor.net/ua/videonews/3556319/na-zbirnomu-punkti-ttsk-u-kyyevi-stalysya-zavorushennya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1fce72b9-cad4-49b3-b300-adaf0a6ec7ae
Якщо не в складі ЗСУ проти касапів, то в складі орків будуть "брать Киев, брать Варшаву, брать Вильнюс, брать Берлин"
тільки цю просту істину нізащо НЕ хотять прийняти українці
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Ось мені цікаво, зараз вони уже в землі, чи тільки призиваються? ХЗ.