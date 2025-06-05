УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11594 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
577 16

Росія змушує студентів з окупованих територій підписувати контракти з армією, - ЦНС

цнс

На тимчасово окупованих територіях України студентів із академічною заборгованістю примушують до служби в армії РФ під загрозою відрахування.

Про це повідомив Центр національного спротиву в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ЦНС, російська окупаційна адміністрація веде агітацію серед студентів фейкових навчальних закладів, пропонуючи їм підписати короткострокові контракти з армією ворога. Взамін студентам обіцяють зберегти місце навчання і "закриті" оцінки. У разі відмови - погрожують відрахуванням та подальшою мобілізацією.

У Центрі наголосили, що такі дії є черговим порушенням міжнародного права - Росія незаконно рекрутує населення захоплених територій для участі у війні проти власної держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання для дітей захисників України. Хто зможе отримати гроші?

Автор: 

армія рф (17816) окупація (6746) студенти (444) Центр національного спротиву (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Зараз сюди прийдуть Підлога Маккартні, NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel, Влад номерний, Комік прикольний та Обліковий запис і розкажуть як це злочинно.... Ой, це в кацапів. Значить, не розкажуть.
показати весь коментар
05.06.2025 14:42 Відповісти
+2
Воювати будуть всі українці.
Якщо не в складі ЗСУ проти касапів, то в складі орків будуть "брать Киев, брать Варшаву, брать Вильнюс, брать Берлин"
показати весь коментар
05.06.2025 14:46 Відповісти
+1
Там сильно не повийо*уєшся. Для початку прикладом в рило, потім на пару тижнів "на підвал", а далі, як миленький ,бігом-бігом на передок.
показати весь коментар
05.06.2025 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там сильно не повийо*уєшся. Для початку прикладом в рило, потім на пару тижнів "на підвал", а далі, як миленький ,бігом-бігом на передок.
показати весь коментар
05.06.2025 14:34 Відповісти
Збережені для путіна 18 - 25.
показати весь коментар
05.06.2025 14:36 Відповісти
Зараз сюди прийдуть Підлога Маккартні, NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel, Влад номерний, Комік прикольний та Обліковий запис і розкажуть як це злочинно.... Ой, це в кацапів. Значить, не розкажуть.
показати весь коментар
05.06.2025 14:42 Відповісти
О, точно. Їх по тривозі кинули в сусідню тему, всю бригаду.
https://censor.net/ua/videonews/3556319/na-zbirnomu-punkti-ttsk-u-kyyevi-stalysya-zavorushennya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1fce72b9-cad4-49b3-b300-adaf0a6ec7ae
показати весь коментар
05.06.2025 14:56 Відповісти
Воювати будуть всі українці.
Якщо не в складі ЗСУ проти касапів, то в складі орків будуть "брать Киев, брать Варшаву, брать Вильнюс, брать Берлин"
показати весь коментар
05.06.2025 14:46 Відповісти
Це класика, - Хто не хоче воювати за свою землю, буде воювати за так званий "руССкій мір", за )(уйла проти свого народу або на чужій землі. -
показати весь коментар
05.06.2025 14:51 Відповісти
+
показати весь коментар
05.06.2025 15:01 Відповісти
+ 💯!

тільки цю просту істину нізащо НЕ хотять прийняти українці

.
показати весь коментар
05.06.2025 15:07 Відповісти
Ну Цензорівські не воюють, далі що? Ілі ета другоє
показати весь коментар
05.06.2025 15:08 Відповісти
И тут что опять ТЦК виноваты? Ах да сцикуны думали, что самые умные.
показати весь коментар
05.06.2025 14:48 Відповісти
Які сцикуни? Території про які йде мова кацли окупували в перші дні вторгнення, що є прямою відповідальністю президента Зеленьського, який розмінував Чонгар, будував дороги та заглядав в очко *****.
показати весь коментар
05.06.2025 15:04 Відповісти
почувши ключове слово ТЦК активувалась Підлота

.
показати весь коментар
05.06.2025 15:09 Відповісти
Кацапи прямо вже озвучуть свої наміри- всі країни ;Варшавського блоку; , країни ссср мають бути об'єднані в ссср 2.0. Так що... Повоювати доведеться всім.
показати весь коментар
05.06.2025 14:52 Відповісти
Мене цікавить одне питання. Два моїх гарно знайомих Вітя і Андрій (правильніше - Андрєй) на початку повномасштабного вторгнення евакуювалися з Мелітополя. Одному друзі запропонували квартиру в Білій Церкві без оплати - живи скільки прийдеться, а в другого є квартира в Києві. Пройшло пару місяців і вони почали збиратися до Мелітополю. На моє питання,якого чорта, тим паче, що бізнес у них універсальний - перепродавати з/ч до тракторів, яка різниця де цим займатися. Ніякі доводи не поділи на них - поперлися назад. Я їх запитував, а якщо прийдеться воювати проти нас? Дурнувати віджартовувались.
Ось мені цікаво, зараз вони уже в землі, чи тільки призиваються? ХЗ.
показати весь коментар
05.06.2025 15:16 Відповісти
А в нас не так, в нас виключно добровільно і виключно всі з відмінним здоров'ям.
показати весь коментар
05.06.2025 15:21 Відповісти
 
 