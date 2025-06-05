Росія змушує студентів з окупованих територій підписувати контракти з армією, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України студентів із академічною заборгованістю примушують до служби в армії РФ під загрозою відрахування.

Про це повідомив Центр національного спротиву в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ЦНС, російська окупаційна адміністрація веде агітацію серед студентів фейкових навчальних закладів, пропонуючи їм підписати короткострокові контракти з армією ворога. Взамін студентам обіцяють зберегти місце навчання і "закриті" оцінки. У разі відмови - погрожують відрахуванням та подальшою мобілізацією.

У Центрі наголосили, що такі дії є черговим порушенням міжнародного права - Росія незаконно рекрутує населення захоплених територій для участі у війні проти власної держави.

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