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Новини Окуповані території
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Окупанти створюють мілітарні табори для дівчат на ТОТ, - Центр нацспротиву

Примусова паспортизація РФ

Росіяни хочуть створити на ТОТ України спеціалізовані табори для дівчат, де їх навчатимуть тактичної медицини та керування дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

Крім військової підготовки, в таких таборах проводитиметься активна ідеологічна обробка. Дівчатам нав’язуватимуть пропаганду про "велич" Росії, вестимуть антизахідну риторику та перекладатимуть провину за війну на Україну.

У Центрі спротиву наголошують, що це є черговим прикладом системного порушення прав дитини та ще одним інструментом інтеграції молодого покоління в ідеологію держави-агресора.

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Автор: 

окупація (6748) табір (19) Центр національного спротиву (829)


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Чтоб украинцы убивали украинцев. А потом скажут " да у вас там гражданская война". отняли у детей детство. Искалечили судьбу. И еще воевать за них заставляют.
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06.06.2025 16:13 Відповісти
ніхто не заставляє - "вежливо предлагают"

побійтесь Бога !
орки це ж не людоловно бусифіковані українські ЦВК !

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06.06.2025 16:17 Відповісти
метод імперії - поглинати народи і робити з них рабів-солдат

але ж у орків ЦВК не має !!!!

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06.06.2025 16:15 Відповісти
Центральної Виборчої Комісії???
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06.06.2025 17:03 Відповісти
Забороніть!
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06.06.2025 16:17 Відповісти
це не ЦВК !
у них там демократія та Конституція !

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06.06.2025 16:19 Відповісти
Всіх пускають в діло
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06.06.2025 16:25 Відповісти
Але ж як батьки цих дітей до війни розповідали про пабєдабєсіє(свєршилась(
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06.06.2025 17:12 Відповісти
 
 