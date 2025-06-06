Окупанти створюють мілітарні табори для дівчат на ТОТ, - Центр нацспротиву

Росіяни хочуть створити на ТОТ України спеціалізовані табори для дівчат, де їх навчатимуть тактичної медицини та керування дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

Крім військової підготовки, в таких таборах проводитиметься активна ідеологічна обробка. Дівчатам нав’язуватимуть пропаганду про "велич" Росії, вестимуть антизахідну риторику та перекладатимуть провину за війну на Україну.

У Центрі спротиву наголошують, що це є черговим прикладом системного порушення прав дитини та ще одним інструментом інтеграції молодого покоління в ідеологію держави-агресора.

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