Півтора мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії

Під контролем Росії перебувають понад півтора мільйона українських дітей, і держава повинна мати інформацію про кожного з них.

Міністерство юстиції створило спеціальний реєстр, який дозволяє системно збирати інформацію про кожну дитину. Очікується активна участь областей у цій роботі. Основним питанням засідання 10 вересня була реалізація стратегії забезпечення права українських дітей на зростання в сімейному оточенні.

Очільник Офісу Президента доручив зробити цю стратегію одним із ключових пріоритетів на регіональному та місцевому рівнях у наступному році. Також на засіданні обговорили законодавчу підтримку регіональної політики, урядові програми та фінансування за участі міжнародних партнерів.

