Півтора мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії
Під контролем Росії перебувають понад півтора мільйона українських дітей, і держава повинна мати інформацію про кожного з них.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Конгресу.
Міністерство юстиції створило спеціальний реєстр, який дозволяє системно збирати інформацію про кожну дитину. Очікується активна участь областей у цій роботі. Основним питанням засідання 10 вересня була реалізація стратегії забезпечення права українських дітей на зростання в сімейному оточенні.
Очільник Офісу Президента доручив зробити цю стратегію одним із ключових пріоритетів на регіональному та місцевому рівнях у наступному році. Також на засіданні обговорили законодавчу підтримку регіональної політики, урядові програми та фінансування за участі міжнародних партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Плювати хотів *****, що сконало та скалічилось на війні мільйон орків. Тут профіт більш ніж чудовий. Нові юніти підростуть. Але питання, а як ці діти опинили в заручниках росіян? Хто розмінував Чонгар і сдав південь? А кто ета сдєлал?
це як?
у полоні?
в окупації?
але бачите, які зміни?
прізвище єрмачини, більше не пишеться!
а я, ще думаю, який, в сраку, конгрес?
Він, своїх дітей, завчасно вивіз з родичам з України, щоб паніки не було серед дітей Українців!!???