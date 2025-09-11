УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Депортація Росією українських дітей
836 10

Півтора мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії

Україна повернула додому 449 дітей завдяки ініціативі Bring Kids Back UA

Під контролем Росії перебувають понад півтора мільйона українських дітей, і держава повинна мати інформацію про кожного з них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Конгресу.

Міністерство юстиції створило спеціальний реєстр, який дозволяє системно збирати інформацію про кожну дитину. Очікується активна участь областей у цій роботі. Основним питанням засідання 10 вересня була реалізація стратегії забезпечення права українських дітей на зростання в сімейному оточенні.

Очільник Офісу Президента доручив зробити цю стратегію одним із ключових пріоритетів на регіональному та місцевому рівнях у наступному році. Також на засіданні обговорили законодавчу підтримку регіональної політики, урядові програми та фінансування за участі міжнародних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і фон дер Ляєн обговорили посилення санкцій проти РФ та підтримку українських дітей

Автор: 

діти (5300) росія (67646)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Не треба було віддавати.
показати весь коментар
11.09.2025 14:06 Відповісти
+1
Півтора мільйона українських дітей перебуває під контролем Росії.

Плювати хотів *****, що сконало та скалічилось на війні мільйон орків. Тут профіт більш ніж чудовий. Нові юніти підростуть. Але питання, а як ці діти опинили в заручниках росіян? Хто розмінував Чонгар і сдав південь? А кто ета сдєлал?
показати весь коментар
11.09.2025 14:08 Відповісти
+1
Переважна більшість цих дітей виховували руzкі батьки в донецькій та Луганській областях. Вони безповоротно втрачені.
показати весь коментар
11.09.2025 14:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба було віддавати.
показати весь коментар
11.09.2025 14:06 Відповісти
Можна було би так зробити, але тоді вони не змогли би будували дороги!
показати весь коментар
11.09.2025 14:33 Відповісти
Півтора мільйона українських дітей перебуває під контролем Росії.

Плювати хотів *****, що сконало та скалічилось на війні мільйон орків. Тут профіт більш ніж чудовий. Нові юніти підростуть. Але питання, а як ці діти опинили в заручниках росіян? Хто розмінував Чонгар і сдав південь? А кто ета сдєлал?
показати весь коментар
11.09.2025 14:08 Відповісти
перебуває під контролем

це як?
у полоні?
в окупації?

але бачите, які зміни?
прізвище єрмачини, більше не пишеться!
а я, ще думаю, який, в сраку, конгрес?
показати весь коментар
11.09.2025 14:11 Відповісти
Переважна більшість цих дітей виховували руzкі батьки в донецькій та Луганській областях. Вони безповоротно втрачені.
показати весь коментар
11.09.2025 14:13 Відповісти
Це неприємна цифра!!! З часом маю надію, діти будуть повернені!!!
показати весь коментар
11.09.2025 14:20 Відповісти
Не думаю, через 10 років 99% з них будуть профільовані російською пропагандою.
показати весь коментар
11.09.2025 15:06 Відповісти
И Что? Минюст створило за бюджетные деньги? Потом не денег не минюста? А дети где были там и останутся?
показати весь коментар
11.09.2025 14:20 Відповісти
Ось такі наслідки, з 2019 року, «просто перестать стрєлять» від зеленського для України!!!
Він, своїх дітей, завчасно вивіз з родичам з України, щоб паніки не було серед дітей Українців!!???
показати весь коментар
11.09.2025 14:20 Відповісти
Ще вчителів і батьків порахуйте
показати весь коментар
11.09.2025 14:39 Відповісти
 
 