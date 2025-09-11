РУС
Полтора миллиона украинских детей находятся под контролем России

Украина вернула домой 449 детей благодаря инициативе Bring Kids Back UA

Под контролем России находится более полутора миллионов украинских детей, и государство должно иметь информацию о каждом из них.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Конгресса.

Министерство юстиции создало специальный реестр, который позволяет системно собирать информацию о каждом ребенке. Ожидается активное участие областей в этой работе. Основным вопросом заседания 10 сентября была реализация стратегии обеспечения права украинских детей на рост в семейном окружении.

Глава Офиса Президента поручил сделать эту стратегию одним из ключевых приоритетов на региональном и местном уровнях в следующем году. Также на заседании обсудили законодательную поддержку региональной политики, правительственные программы и финансирование с участием международных партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и фон дер Ляйен обсудили усиление санкций против РФ и поддержку украинских детей

+2
Не треба було віддавати.
11.09.2025 14:06 Ответить
+2
Переважна більшість цих дітей виховували руzкі батьки в донецькій та Луганській областях. Вони безповоротно втрачені.
11.09.2025 14:13 Ответить
+1
Півтора мільйона українських дітей перебуває під контролем Росії.

Плювати хотів *****, що сконало та скалічилось на війні мільйон орків. Тут профіт більш ніж чудовий. Нові юніти підростуть. Але питання, а як ці діти опинили в заручниках росіян? Хто розмінував Чонгар і сдав південь? А кто ета сдєлал?
11.09.2025 14:08 Ответить
Не треба було віддавати.
11.09.2025 14:06 Ответить
Можна було би так зробити, але тоді вони не змогли би будували дороги!
11.09.2025 14:33 Ответить
Півтора мільйона українських дітей перебуває під контролем Росії.

Плювати хотів *****, що сконало та скалічилось на війні мільйон орків. Тут профіт більш ніж чудовий. Нові юніти підростуть. Але питання, а як ці діти опинили в заручниках росіян? Хто розмінував Чонгар і сдав південь? А кто ета сдєлал?
11.09.2025 14:08 Ответить
перебуває під контролем

це як?
у полоні?
в окупації?

але бачите, які зміни?
прізвище єрмачини, більше не пишеться!
а я, ще думаю, який, в сраку, конгрес?
11.09.2025 14:11 Ответить
Переважна більшість цих дітей виховували руzкі батьки в донецькій та Луганській областях. Вони безповоротно втрачені.
11.09.2025 14:13 Ответить
Це неприємна цифра!!! З часом маю надію, діти будуть повернені!!!
11.09.2025 14:20 Ответить
Не думаю, через 10 років 99% з них будуть профільовані російською пропагандою.
11.09.2025 15:06 Ответить
И Что? Минюст створило за бюджетные деньги? Потом не денег не минюста? А дети где были там и останутся?
11.09.2025 14:20 Ответить
Ось такі наслідки, з 2019 року, «просто перестать стрєлять» від зеленського для України!!!
Він, своїх дітей, завчасно вивіз з родичам з України, щоб паніки не було серед дітей Українців!!???
11.09.2025 14:20 Ответить
Ще вчителів і батьків порахуйте
11.09.2025 14:39 Ответить
 
 