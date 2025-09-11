Полтора миллиона украинских детей находятся под контролем России

Под контролем России находится более полутора миллионов украинских детей, и государство должно иметь информацию о каждом из них.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Конгресса.

Министерство юстиции создало специальный реестр, который позволяет системно собирать информацию о каждом ребенке. Ожидается активное участие областей в этой работе. Основным вопросом заседания 10 сентября была реализация стратегии обеспечения права украинских детей на рост в семейном окружении.

Глава Офиса Президента поручил сделать эту стратегию одним из ключевых приоритетов на региональном и местном уровнях в следующем году. Также на заседании обсудили законодательную поддержку региональной политики, правительственные программы и финансирование с участием международных партнеров.

