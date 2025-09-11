Полтора миллиона украинских детей находятся под контролем России
Под контролем России находится более полутора миллионов украинских детей, и государство должно иметь информацию о каждом из них.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Конгресса.
Министерство юстиции создало специальный реестр, который позволяет системно собирать информацию о каждом ребенке. Ожидается активное участие областей в этой работе. Основным вопросом заседания 10 сентября была реализация стратегии обеспечения права украинских детей на рост в семейном окружении.
Глава Офиса Президента поручил сделать эту стратегию одним из ключевых приоритетов на региональном и местном уровнях в следующем году. Также на заседании обсудили законодательную поддержку региональной политики, правительственные программы и финансирование с участием международных партнеров.
Плювати хотів *****, що сконало та скалічилось на війні мільйон орків. Тут профіт більш ніж чудовий. Нові юніти підростуть. Але питання, а як ці діти опинили в заручниках росіян? Хто розмінував Чонгар і сдав південь? А кто ета сдєлал?
це як?
у полоні?
в окупації?
але бачите, які зміни?
прізвище єрмачини, більше не пишеться!
а я, ще думаю, який, в сраку, конгрес?
Він, своїх дітей, завчасно вивіз з родичам з України, щоб паніки не було серед дітей Українців!!???