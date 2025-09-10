Зеленский и фон дер Ляйен обсудили усиление санкций против РФ и поддержку украинских детей

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь фон дер Ляйен проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.

"Обсудили и поддержку украинских детей. Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей. Договорились быть в контакте", - добавил Зеленский.

