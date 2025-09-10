РУС
Зеленский и фон дер Ляйен обсудили усиление санкций против РФ и поддержку украинских детей

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж по 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь фон дер Ляйен проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.

"Обсудили и поддержку украинских детей. Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей. Договорились быть в контакте", - добавил Зеленский.

Згадав про український КАБ і вирішив пошукати,як там справи
Наткнувся на сайт,де це конструкторське бюро буквально збирає донати на 3 каби
Абсолютна дурка.
10.09.2025 19:23 Ответить
Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів
---------

Кожен день вже по 300-400 шахедів прилітають, а ті безкоштовні обіди для школярів обговорюють. І в яких це у нас школах безкоштовні обіди для школярів надають, чому в нашій школі тоді ми платимо?

Давайте більше нагальних проблем обговоримо - плитка не скрізь на вулицях є, озеленення територій, дороги...
10.09.2025 19:33 Ответить
а шо, пропонуєте дітей на смітник повикидати, бо шахеди залітають? у вас птрс, ідіть скоренько до психіатра. А обіди скрізь безкоштовні, у нас також. Я здивувалась, коли 1 вересня це сказали. Авам треба дати копняка своєму меру, бо він мабуть або лівер, або злодій... А ще - найважливіше у цій війні таки діти, бо інакше сенсу воювати нема
10.09.2025 20:08 Ответить
"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, - це фейк. Ми не мали розмови"
