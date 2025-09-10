УКР
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили посилення санкцій проти РФ та підтримку українських дітей

Зеленський поговорив із фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - йдеться в повідомлені.

Своєю чергою фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", - додав Зеленський.

діти (5296) Зеленський Володимир (25427) санкції (12662) фон дер Ляєн Урсула (876)
Згадав про український КАБ і вирішив пошукати,як там справи
Наткнувся на сайт,де це конструкторське бюро буквально збирає донати на 3 каби
Абсолютна дурка.
10.09.2025 19:23 Відповісти
Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів
---------

Кожен день вже по 300-400 шахедів прилітають, а ті безкоштовні обіди для школярів обговорюють. І в яких це у нас школах безкоштовні обіди для школярів надають, чому в нашій школі тоді ми платимо?

Давайте більше нагальних проблем обговоримо - плитка не скрізь на вулицях є, озеленення територій, дороги...
10.09.2025 19:33 Відповісти
а шо, пропонуєте дітей на смітник повикидати, бо шахеди залітають? у вас птрс, ідіть скоренько до психіатра. А обіди скрізь безкоштовні, у нас також. Я здивувалась, коли 1 вересня це сказали. Авам треба дати копняка своєму меру, бо він мабуть або лівер, або злодій... А ще - найважливіше у цій війні таки діти, бо інакше сенсу воювати нема
10.09.2025 20:08 Відповісти
"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила, - це фейк. Ми не мали розмови"
10.09.2025 19:33 Відповісти
 
 