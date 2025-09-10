Зеленський і фон дер Ляєн обговорили посилення санкцій проти РФ та підтримку українських дітей
Президент Володимир Зеленський провів розмову із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - йдеться в повідомлені.
Своєю чергою фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.
"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", - додав Зеленський.
