Зеленський і фон дер Ляєн обговорили посилення санкцій проти РФ та підтримку українських дітей

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України", - йдеться в повідомлені.

Своєю чергою фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", - додав Зеленський.

